IBM e Cloudera hanno collaborato per creare servizi di intelligenza artificiale e dati di livello aziendale, ai vertici del settore, utilizzando ecosistemi open source, tutti progettati per ottenere dati e funzioni di analytics più veloci, su larga scala. Nell'ambito di questa collaborazione, IBM offre i seguenti vantaggi:

Programmi congiunti per i clienti aziendali, per integrare meglio i dati e l'IA negli ecosistemi IBM e Cloudera

Vendita e supporto di prodotti e app Cloudera in base a un contratto pluriennale

Assistenza per la migrazione a futuri prodotti e servizi Cloudera con la competenza di livello mondiale di IBM in materia di dati e intelligenza artificiale

Distribuzione accelerata di una soluzione multicloud ibrido per dati e AI con sicurezza e governance comuni

Combina Cloudera DataFlow con le funzionalità di Cloudera Data Platform e IBM Cloud Pak® for Data, basate su un'architettura estendibile e aperta. Crea in collaborazione modelli da applicare per trasmettere flussi e analizzare enormi quantità di dati in tempo reale. Interpreta i tuoi dati — testo non strutturato, video, audio, geospaziali e provenienti da sensori — in modo da poter individuare opportunità e rischi man mano che si presentano.