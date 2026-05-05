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Se il tuo S&S è scaduto e stai utilizzando versioni software più vecchie, ti stai perdendo miglioramenti dell'agentic AI, funzionalità di automazione, sicurezza e usabilità, e lo stai facendo senza accesso a correzioni critiche o al supporto IBM.
Scopri cosa ti manca se non utilizzi l'ultima versione/release di quanto segue.
Gli utenti di IBM MAS 9.1 possono gestire strategicamente asset, strutture e pianificazione degli investimenti in un'esperienza, sfruttando un nuovo assistente di AI generativa, alimentato da watsonx.ai, per aumentare la produttività della forza lavoro.
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IBM Db2 12.1 introduce agenti basati su AI che semplificano l'amministrazione, accelerano la risoluzione dei problemi e ottimizzano le prestazioni per workload mission-critical. Le caratteristiche di sicurezza avanzate offrono un livello superiore di controllo e conformità.
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IBM Cognos Analytics 12.1.2 offre funzionalità self-service integrate con l'AI per accelerare e semplificare la preparazione dei dati, l'analisi e la reportistica. Inoltre, la 12.1.2 offre una versione containerizzata della piattaforma che puoi eseguire ovunque.
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Grazie agli strumenti per la gestione dei dati IBM® Db2, identifichi e gestisci senza problemi lo stato di integrità dei database.Gli strumenti Db2 aiutano a gestire i database, ottimizzare le prestazioni delle query, effettuare backup e ripristini, migrare e clonare i database.Consentono inoltre di aumentare la produttività e ridurre i costi, salvaguardando al contempo la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
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IBM MQ 9.4.2 offre connettività migliorata multipiattaforma, miglioramenti nello sviluppo delle applicazioni, observability, messaggistica sicura e affidabile su tutte le piattaforme, funzionalità di AI e percorsi di modernizzazione verso SaaS e hybrid cloud.
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IBM Planning Analytics 2.1, con agentic AI integrata, offre visibilità immediata dei dati, facilitando la pianificazione automatizzata di budget, forecasting, reportistica e analisi.
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IBM ELM 7.2.0 fornisce miglioramenti in usabilità, sicurezza e prestazioni; con agenti AI integrati che semplificano i workflow di sviluppo e accelerano la consegna di sistemi complessi di alta qualità.
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IBM Business Automation 25.0 offre una piattaforma di automazione end-to-end basata su AI per aiutare a risolvere più rapidamente le sfide operative, ridurre i tempi di attesa dei clienti, velocizzare i processi e minimizzare i rischi di conformità.
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IBM App Connect Enterprise 13.0 offre un'interfaccia utente semplificata, funzionalità basate su AI, nuovi miglioramenti di automazione per velocizzare il time to value e rafforzare la governance tra gli ambienti di integrazione.
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Un'opzione di supporto software per versioni o release specifiche del prodotto che hanno raggiunto le date di completamento del supporto di base, offrendoti più tempo per scaricare una versione più recente del VRM.
Un'opzione di supporto software per i prodotti acquisiti tramite IBM Passport Advantage che hanno raggiunto il completamento del supporto di base per tutte le versioni e le release.
Un'opzione di supporto software per i prodotti acquisiti tramite IBM Passport Advantage per i quali è necessario un trattamento prioritario dei casi e obiettivi di tempi di risposta più brevi rispetto a quelli disponibili con l'abbonamento e il supporto standard.
Il rinnovo del tuo IBM Software Subscription and Support (S&S) è uno dei modi più convenienti per proteggere il tuo investimento nel software. Inoltre, puoi trarre beneficio dalla flessibilità di modernizzare quando è il momento giusto, incluso il passaggio a un'offerta SaaS. Visita TechXchange per vedere i recenti webinar sulla modernizzazione degli abbonamenti e delle rendite (S&A).
Cerca nella documentazione IBM o utilizza il catalogo dei prodotti per scoprire le novità.
Consulta i comunicati sulla sicurezza per informazioni su potenziali vulnerabilità che potrebbero interessare il tuo software.
Nota: puoi aggiungere o rimuovere prodotti e modificare i tuoi abbonamenti in qualsiasi momento.