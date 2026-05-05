Riattiva IBM Software Subscription and Support

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Se la tua copertura S&S è scaduta, possiamo aiutarti.
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Riattiva S&S e approfitta dei benefici

Clicca sul pulsante sopra per scoprire come:

  • accedere alle versioni e alle release più recenti del tuo software IBM;
  • accedere al supporto IBM quando ne hai bisogno;
  • passare a una versione superiore e aggiornare il tuo software per modernizzare e massimizzare il ROI.

Ottieni le versioni e gli aggiornamenti software più recenti

Se il tuo S&S è scaduto e stai utilizzando versioni software più vecchie, ti stai perdendo miglioramenti dell'agentic AI, funzionalità di automazione, sicurezza e usabilità, e lo stai facendo senza accesso a correzioni critiche o al supporto IBM.

Scopri cosa ti manca se non utilizzi l'ultima versione/release di quanto segue.

IBM Maximo Application Suite 9.1

Gli utenti di IBM MAS 9.1 possono gestire strategicamente asset, strutture e pianificazione degli investimenti in un'esperienza, sfruttando un nuovo assistente di AI generativa, alimentato da watsonx.ai, per aumentare la produttività della forza lavoro.  

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IBM Db2 12.1

IBM Db2 12.1 introduce agenti basati su AI che semplificano l'amministrazione, accelerano la risoluzione dei problemi e ottimizzano le prestazioni per workload mission-critical. Le caratteristiche di sicurezza avanzate offrono un livello superiore di controllo e conformità.


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IBM Cognos Analytics 12.1.2

IBM Cognos Analytics 12.1.2 offre funzionalità self-service integrate con l'AI per accelerare e semplificare la preparazione dei dati, l'analisi e la reportistica. Inoltre, la 12.1.2 offre una versione containerizzata della piattaforma che puoi eseguire ovunque.

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IBM Informix 15.0

Grazie agli strumenti per la gestione dei dati IBM® Db2, identifichi e gestisci senza problemi lo stato di integrità dei database.Gli strumenti Db2 aiutano a gestire i database, ottimizzare le prestazioni delle query, effettuare backup e ripristini, migrare e clonare i database.Consentono inoltre di aumentare la produttività e ridurre i costi, salvaguardando al contempo la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.

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IBM MQ 9.4

IBM MQ 9.4.2 offre connettività migliorata multipiattaforma, miglioramenti nello sviluppo delle applicazioni, observability, messaggistica sicura e affidabile su tutte le piattaforme, funzionalità di AI e percorsi di modernizzazione verso SaaS e hybrid cloud.

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IBM Planning Analytics 2.1

IBM Planning Analytics 2.1, con agentic AI integrata, offre visibilità immediata dei dati, facilitando la pianificazione automatizzata di budget, forecasting, reportistica e analisi.

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IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 7.2.0

IBM ELM 7.2.0 fornisce miglioramenti in usabilità, sicurezza e prestazioni; con agenti AI integrati che semplificano i workflow di sviluppo e accelerano la consegna di sistemi complessi di alta qualità.

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IBM Cloud Pak for Business Automation 25

IBM Business Automation 25.0 offre una piattaforma di automazione end-to-end basata su AI per aiutare a risolvere più rapidamente le sfide operative, ridurre i tempi di attesa dei clienti, velocizzare i processi e minimizzare i rischi di conformità.

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IBM App Connect 13.0

IBM App Connect Enterprise 13.0 offre un'interfaccia utente semplificata, funzionalità basate su AI, nuovi miglioramenti di automazione per velocizzare il time to value e rafforzare la governance tra gli ambienti di integrazione.

Maggiori informazioni:

 

Ottieni il supporto di cui hai bisogno

Riattiva e utilizza al meglio il supporto IBM BASE per aprire un caso, scaricare correzioni, cercare documentazione tecnica e visualizzare problemi noti, come i record di analisi autorizzata dei programmi (APAR), per aiutarti a risolvere, prevenire e risolvere problemi.
 
Hai bisogno di maggiore flessibilità?
Se trovi che:
  • hai bisogno di più tempo per passare alle versioni o alle release più recenti del software;
    tutte le versioni, release e modifiche (VRM) di uno o più dei tuoi prodotti software IBM hanno raggiunto la data di completamento del supporto di base o
    hai bisogno di un livello di supporto più elevato
Esplora le seguenti opzioni di supporto.
Supporto esteso IBM

Un'opzione di supporto software per versioni o release specifiche del prodotto che hanno raggiunto le date di completamento del supporto di base, offrendoti più tempo per scaricare una versione più recente del VRM.

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Supporto continuo IBM

Un'opzione di supporto software per i prodotti acquisiti tramite IBM Passport Advantage che hanno raggiunto il completamento del supporto di base per tutte le versioni e le release.

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IBM Advanced Support

Un'opzione di supporto software per i prodotti acquisiti tramite IBM Passport Advantage per i quali è necessario un trattamento prioritario dei casi e obiettivi di tempi di risposta più brevi rispetto a quelli disponibili con l'abbonamento e il supporto standard.

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Scopri di più sulle offerte di supporto IBM
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Rinnova per proteggere, mettere in sicurezza e modernizzare il tuo software.

Il rinnovo del tuo IBM Software Subscription and Support (S&S) è uno dei modi più convenienti per proteggere il tuo investimento nel software. Inoltre, puoi trarre beneficio dalla flessibilità di modernizzare quando è il momento giusto, incluso il passaggio a un'offerta SaaS. Visita TechXchange per vedere i recenti webinar sulla modernizzazione degli abbonamenti e delle rendite (S&A).

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