Se il tuo S&S è scaduto e stai utilizzando versioni software più vecchie, ti stai perdendo miglioramenti dell'agentic AI, funzionalità di automazione, sicurezza e usabilità, e lo stai facendo senza accesso a correzioni critiche o al supporto IBM.

Scopri cosa ti manca se non utilizzi l'ultima versione/release di quanto segue.