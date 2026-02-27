Inizia scoprendo le opzioni di assistenza IBM per il software on-premise che comprendono:
.
Rimani aggiornato con i nuovi annunci sul rilascio del software (eGA) e sulle imminenti date di terminazione del supporto di base (BSC) (a volte indicate come date di fine supporto).
Se noti che è disponibile una versione (o release) più recente del tuo software o che il software in uso si avvicina alla data di terminazione del supporto base (BSC o EoS), agisci.
La migliore opzione è utilizzare i benefici dell'abbonamento e del supporto software IBM per scaricare una versione o una release più recente prima della data del BSC. Scopri come.
Se, per qualsiasi motivo, non sei in grado di scaricare un VRM più recente prima che il VRM in esecuzione raggiunga la data BSC o non è disponibile il download di un VRM più recente, contatta il tuo rappresentante per i rinnovi, il tuo IBM Business Partner di riferimento o un rappresentante di vendita IBM per esplorare una o più delle seguenti opzioni.
Vai alla home page di IBM Support Product Lifecycle .
Iscriviti per rimanere informato sugli aggiornamenti critici del supporto per i prodotti IBM con My Notifications.
Iscriviti agli annunci software. Approfitta dei benefici di S&S per ottenere il massimo valore dai tuoi investimenti software.
Esplora tutte le versioni o release del tuo software IBM in fase di transizione al supporto Extended o Sustained nella seconda metà del 2025 e nella prima metà del 2026.