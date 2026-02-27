Panoramica del supporto software

Panoramica del supporto software

Realizza appieno il valore del tuo software IBM durante tutto il suo ciclo di vita con S&S (Base Support) e opzioni di supporto Extended e Sustained.

Informazioni generali

Inizia scoprendo le opzioni di assistenza IBM per il software on-premise che comprendono:

  1. Sottoscrizione e supporto IBM (noto anche come supporto "Base"): una soluzione completa di aggiornamento e supporto tecnico inclusa nell'acquisto dei programmi software IBM concessi in licenza nell'ambito dell'IBM International Passport Advantage Agreement (IPLA).
  2. IBM Extended Support: un'opzione di supporto software per versioni o release specifiche del prodotto che hanno raggiunto le date di completamento del supporto di base.
  3. IBM Sustained Support: un'opzione di supporto software per i prodotti acquisiti tramite IBM Passport Advantage che hanno raggiunto il completamento del supporto di base per tutte le versioni e release.
  4. IBM Advanced Support: un'opzione di supporto software per i prodotti acquisiti tramite IBM Passport Advantage per i quali è necessario dare priorità al caso, con obiettivi di tempo di risposta più brevi rispetto a quelli disponibili con l'abbonamento e il supporto di base.

Agisci

Rimani aggiornato con i nuovi annunci sul rilascio del software (eGA) e sulle imminenti date di terminazione del supporto di base (BSC) (a volte indicate come date di fine supporto).

Se noti che è disponibile una versione (o release) più recente del tuo software o che il software in uso si avvicina alla data di terminazione del supporto base (BSC o EoS), agisci.

La migliore opzione è utilizzare i benefici dell'abbonamento e del supporto software IBM per scaricare una versione o una release più recente prima della data del BSC. Scopri come.

Se, per qualsiasi motivo, non sei in grado di scaricare un VRM più recente prima che il VRM in esecuzione raggiunga la data BSC o non è disponibile il download di un VRM più recente, contatta il tuo rappresentante per i rinnovi, il tuo IBM Business Partner di riferimento o un rappresentante di vendita IBM per esplorare una o più delle seguenti opzioni.

  • IBM Extended Support, che offre più tempo per scaricare un VRM più recente.
  • Sustained Support, che offre fino a 5 anni aggiuntivi di copertura di assistenza quando l'ultima versione o release supportata raggiunge la data BSC.

 

Ricevi una notifica

Risorse
Donna asiatica che lavora in uno stabilimento
Iscriviti alle notifiche sul supporto

Iscriviti per rimanere informato sugli aggiornamenti critici del supporto per i prodotti IBM con My Notifications.

 Scopri di più
Document Management System (DMS). Software di automazione per archiviare e gestire in modo efficiente i file di informazioni. Internet e servizi per la tecnologia di trasferimento dei dati nel cloud
Scopri le novità disponibili per il download

Iscriviti agli annunci software. Approfitta dei benefici di S&S per ottenere il massimo valore dai tuoi investimenti software.

 Scopri di più
Scrittura a mano su lavagna trasparente
Visualizza i prodotti con le prossime date di terminazione del supporto di base

Esplora tutte le versioni o release del tuo software IBM in fase di transizione al supporto Extended o Sustained nella seconda metà del 2025 e nella prima metà del 2026.

 Scopri di più