Scopri le novità

Ogni anno, IBM annuncia centinaia di nuove versioni del software, ognuna più potente, robusta e sicura della precedente. Molte sono integrate con AI e funzionalità pronte per il cloud, e tutte sono protette da un'assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

È probabile che molte di queste versioni offrano nuove funzionalità e miglioramenti che puoi usare per:

  • ridurre i costi di acquisizione del software
  • migliorare prestazioni, produttività e sicurezza
  • utilizzare al meglio l'AI integrata per ottenere migliori insight e risultati
  • accelerare la modernizzazione e la trasformazione

 

Vai a Annunci IBM. Abbonati per ricevere notifiche via e-mail quotidianamente o settimanalmente. Scegli tu. Una volta attivato l'abbonamento, puoi aggiornare le tue preferenze di notifica in qualsiasi momento.

Utilizza i benefici attivi di IBM Software Subscription & Support per rimanere aggiornato e massimizzare il ritorno sul tuo investimento in S&S.

Scarica i VRM più recenti

Utilizza al meglio le nuove tecnologie offerte dagli aggiornamenti per migliorare prestazioni, sicurezza, usabilità, affidabilità e resilienza oggi.

Scarica l'ultima versione o release del software autorizzato per rendere i tuoi investimenti software a prova di futuro.

Accedi a Passport Advantage Online per scaricare nuove versioni e release del tuo software.

Risorse
Politica di download di IBM

Consulta la politica di download IBM per Fix Central e i siti di download di programmi software.

 Scopri di più
Ottieni miglioramenti per il tuo software IBM

Utilizza al meglio la nuova e avanzata tecnologia offerta dalle ultime versioni e release del software.

 Scopri di più
Rinnova il tuo S&S per un accesso ininterrotto agli aggiornamenti e al supporto

Per garantire che i benefici di IBM Software Subscription and Support (S&S) rimangano validi, è necessario rinnovare la copertura al termine di ogni periodo. 

 Scopri di più

