Ogni anno, IBM annuncia centinaia di nuove versioni del software, ognuna più potente, robusta e sicura della precedente. Molte sono integrate con AI e funzionalità pronte per il cloud, e tutte sono protette da un'assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
È probabile che molte di queste versioni offrano nuove funzionalità e miglioramenti che puoi usare per:
Vai a Annunci IBM. Abbonati per ricevere notifiche via e-mail quotidianamente o settimanalmente. Scegli tu. Una volta attivato l'abbonamento, puoi aggiornare le tue preferenze di notifica in qualsiasi momento.
Utilizza i benefici attivi di IBM Software Subscription & Support per rimanere aggiornato e massimizzare il ritorno sul tuo investimento in S&S.
Utilizza al meglio le nuove tecnologie offerte dagli aggiornamenti per migliorare prestazioni, sicurezza, usabilità, affidabilità e resilienza oggi.
Scarica l'ultima versione o release del software autorizzato per rendere i tuoi investimenti software a prova di futuro.
Accedi a Passport Advantage Online per scaricare nuove versioni e release del tuo software.
Consulta la politica di download IBM per Fix Central e i siti di download di programmi software.
Utilizza al meglio la nuova e avanzata tecnologia offerta dalle ultime versioni e release del software.
Per garantire che i benefici di IBM Software Subscription and Support (S&S) rimangano validi, è necessario rinnovare la copertura al termine di ogni periodo.