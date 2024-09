Finora abbiamo visto come il process mining può essere utilizzato per massimizzare il valore dell'RPA, mostrando dove e come l'RPA può essere applicata per ottenere i maggiori rendimenti.

Ma cosa significa in termini pratici?

Innanzitutto è utile ricapitolare i numerosi vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'RPA come soluzione autonoma. Quando viene utilizzata per automatizzare attività ripetitive e banali, come l'inserimento di dati e la ridenominazione di file in batch, l'RPA è in grado di:

Fornire valore velocemente: il time to value con l'RPA può essere di pochi giorni o ore, poiché i bot possono essere creati rapidamente e facilmente con strumenti RPA a uso limitato di codice.

Eliminare gli errori umani: un bot esegue correttamente il compito assegnato ogni volta, eliminando gli errori umani associati alle attività di copia e incolla e immissione di dati.

Aumentare la produttività: i bot intelligenti possono eseguire attività ad alta intensità a un ritmo molto più elevato rispetto agli esseri umani e possono eseguirle 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza cali di prestazione.

Aumentare il coinvolgimento dei dipendenti: l'automazione basata su AI libera gli esseri umani dalle attività banali e consente loro di concentrarsi su lavori di maggior valore e più piacevoli.

Eliminare la carenza di personale: i bot possono svolgere attività per le quali l'organizzazione in precedenza doveva assumere persone, supportando la continuità aziendale in un periodo di prolungata carenza di personale.

Quando l’RPA viene utilizzata insieme al process mining, questi vantaggi aumentano in modo esponenziale. Le due soluzioni utilizzate insieme consentono all'organizzazione di: