Come hanno riscontrato le organizzazioni di cui sopra, IBM Process Mining e IBM RPA sono sorprendentemente veloci da avviare e facili da scalare all'interno dell'organizzazione.

In genere, il percorso di process mining inizia con un proof of concept che copre un singolo caso d'uso. Potrebbe trattarsi di qualsiasi processo all'interno dell'organizzazione che sta attualmente causando problemi, ma la maggior parte delle organizzazioni inizia a esaminare processi come P2P o O2C, processi che hanno molte fasi e punti di contatto e in cui le inefficienze sono difficili da identificare manualmente.

Il passo successivo è identificare i KPI con cui misurare l’ottimizzazione del processo proposto. Potrebbe trattarsi di una riduzione dei tempi di consegna di un certo numero di giorni, di un risparmio sui costi nell'esecuzione del processo o di una combinazione di indicatori.

Lo strumento IBM Process Mining eseguirà poi un proof of concept su misura per sviluppare il gemello digitale dell'organizzazione, mappare le attività coinvolte nel processo e identificare i colli di bottiglia. Successivamente, una simulazione guidata mostrerà quali automazioni garantiranno un certo tipo di ROI.

Questo può essere un vero e proprio momento di illuminazione. Quando la summenzionata MMC ha visto per la prima volta la mappatura del suo processo O2C, la prima reazione del Vicepresidente è stata: “L'avete fatto voi. Non è possibile che sia stato creato automaticamente dai dati. " La seconda è stata: “Non è vero, i dati non sono corretti”.

Ma poi, ha riconosciuto: “Non appena abbiamo compreso meglio la simulazione, abbiamo constatato quanto bene fosse stato costruito il modello, basato su dati reali provenienti dal nostro sistema ERP. È stata una vera rivelazione”.

Giunti a questo punto, basta un semplice clic su un pulsante per generare alcune delle automazioni consigliate utilizzando l'RPA. E mentre altre riprogettazioni e automazioni dei processi richiederanno necessariamente più tempo, saranno realizzate con la piena certezza di ottenere il ROI previsto.