Con il software di gestione dei dati NetApp ONTAP, i clienti creano un'infrastruttura di storage che si estende a flash, dischi e cloud. I clienti possono distribuire in modo flessibile l'archiviazione su architetture a scelta tra sistemi di storage hardware, software-defined storage (SDS) e cloud, unificando al contempo la gestione dei dati su tutte le architetture. Tuttavia, man mano che i clienti ridimensionano la loro infrastruttura, l'archiviazione è spesso vista come il collo di bottiglia quando non si dispone di informazioni sul modo in cui le applicazioni consumano archiviazione, elaborazione o risorse di rete.

Integrando la piattaforma IBM Turbonomic con le soluzioni di storage, la piattaforma è in grado di comprendere esattamente come i carichi di lavoro mission critical consumano le risorse. I controller di storage NetApp sono macchine virtuali di storage che gestiscono gli array di storage: vFiler per 7-Mode e vServer per Cluster-Mode (C-Mode). Il software IBM Turbonomic si collega a questi controller di storage per prendere decisioni sulle risorse di archiviazione per NetApp in 7-Mode e C-Mode.



Con la sua completa comprensione dello stack dell'applicazione, dal logico al fisico, il software IBM Turbonomic può generare le giuste azioni di resourcing per aiutare a garantire che i carichi di lavoro mission critical ottengano esattamente le risorse di archiviazione di cui hanno bisogno per eseguire. Ogni decisione sulle risorse viene presa con una comprensione del quadro completo, non solo di una singola risorsa o un singolo livello dello stack di applicazioni.