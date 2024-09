L'archiviazione IBM® FlashSystem è la principale famiglia di sistemi di archiviazione aziendale.

Il sistema utilizza chip di memoria flash per l'archiviazione dei dati e offre prestazioni ed efficienza ai vertici del mercato.

Integrando l'archiviazione IBM FlashSystem con IBM® Turbonomic, puoi contribuire a garantire che i carichi di lavoro più importanti ricevano archiviazione ad alte prestazioni quando ne hanno bisogno.



La piattaforma IBM Turbonomic monitora il modo in cui le applicazioni consumano l'archiviazione, così come le risorse di calcolo e di rete (dal logico al fisico), e può generare le giuste azioni di resourcing per fornire esattamente ai carichi di lavoro mission critical ciò di cui hanno bisogno per l'esecuzione.

Ogni decisione di resourcing viene presa con una comprensione del quadro completo, non solo di una singola risorsa o un singolo livello dello stack di applicazioni.