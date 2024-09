L'archiviazione HPE 3PAR fornisce una base all flash tier 1 per carichi di lavoro mission-critical. Quando i clienti scalano l'infrastruttura, lo storage viene visto spesso come il collo di bottiglia in cui il consumo di risorse di archiviazione, elaborazione o rete da parte delle applicazioni è praticamente sconosciuto. Integrando la piattaforma IBM Turbonomic con le soluzioni di storage, la piattaforma è in grado di comprendere esattamente come i carichi di lavoro mission-critical consumano le risorse.

Con la sua comprensione dello stack dell'applicazione, dal logico al fisico, il software IBM Turbonomic può generare le giuste azioni di resourcing per aiutare a garantire che i carichi di lavoro mission critical ottengano esattamente le risorse di cui hanno bisogno per l'esecuzione. Ogni decisione sulle risorse viene presa con una comprensione del quadro completo, non solo di una singola risorsa o un singolo livello dello stack di applicazioni.