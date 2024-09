Dell EMC VMAX è una famiglia di all flash storage, progettata per supportare carichi di lavoro mission critical con prestazioni elevate e grandi esigenze di capacità. La piattaforma IBM® Turbonomic® si connette ai sistemi di archiviazione VMAX tramite un provider EMC SMI-S per rilevare i volumi VMAX, i pool di risorse di storage, i gruppi di storage e gli array. Il software IBM Turbonomic unisce queste entità di archiviazione al resto dello stack di applicazioni e infrastrutture. Ciò fornisce visibilità sulle relazioni tra le risorse di archiviazione e le applicazioni mission critical che le supportano.

Inoltre, il software IBM Turbonomic offre azioni specifiche per garantire che tali applicazioni ottengano esattamente ciò di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. In questo modo si elimina lo spreco di spazio di archiviazione e si evita che i problemi di archiviazione causino un degrado delle prestazioni.