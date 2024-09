Integrazione con Pure Storage

Pure Storage è un provider leader di all flash storage. Integrando IBM Turbonomic con Pure Storage, la piattaforma è in grado di comprendere esattamente come i carichi di lavoro mission-critical consumano le risorse di archiviazione, calcolo e rete.

Con queste informazioni, il software IBM Turbonomic può generare le azioni giuste per far sì che i carichi di lavoro più importanti ottengano l'archiviazione ad alte prestazioni di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. Ogni decisione sulle risorse viene presa partendo dalla comprensione non solo di una singola risorsa o di un singolo livello dello stack applicativo, ma del quadro completo.

Per i casi d'uso di Pure Storage, la piattaforma IBM Turbonomic sposta i carichi di lavoro più impegnativi sui datastore appropriati, incorporando nelle azioni suggerite anche la deduplicazione e la compressione di Pure Storage.