Man mano che le organizzazioni integrano cloud, infrastrutture in loco e tecnologie cloud-native, i team IT hanno bisogno di una soluzione in grado di fornire azioni automatizzabili tra gli ambienti per ridurre i costi e garantire le prestazioni delle applicazioni. Ecco IBM® Turbonomic®, una piattaforma di ottimizzazione dei costi del cloud ibrido progettata per aiutarti a costruire ambienti a prova di futuro. La piattaforma Turbonomic aiuta a garantire l'efficienza senza rischiare le prestazioni, consente l'automazione di cui tutti i team possono fidarsi, si integra perfettamente con un'ampia gamma di tecnologie e strumenti e fornisce un'unica piattaforma con molti modi per ottimizzare costi e prestazioni.