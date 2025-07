Switch IBM Storage Networking SAN24C-7

Un switch Fibre Channel con fino a 24 porte a 64 Gbps, che fa parte della gamma di switch per lo storage area network di IBM. Offre la più recente tecnologia SAN (Fibre Channel Storage Area Network) ad alte prestazioni e bassa latenza. Questo switch offre connettività Fibre Channel ad alta velocità per all flash array, host ad alte prestazioni e funzionalità di analytics e telemetria all'avanguardia, il tutto integrato nel suo chipset ASIC. Consente di passare senza problemi ai workload FC express con memoria non volatile (NVMe/FC) senza dover aggiornare l'hardware SAN.