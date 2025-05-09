Assumi il controllo della tua infrastruttura fisica con informazioni dettagliate in tempo reale e strategie di asset supportate dall'AI
Per far fronte alla crescente domanda di energia e alla pressione sui costi, i data center devono evolversi oltre le tradizionali metriche del tempo di attività verso un modello di eccellenza operativa continua guidato da una gestione degli asset intelligente e integrata. IBM® Maximo consente alle organizzazioni di digitalizzare l'intero ciclo di vita degli asset del data center, fornendo insight basati su AI, manutenzione proattiva e visibilità in tempo reale dell'infrastruttura critica, per ridurre sia il consumo di energia che i costi operativi.
Dall'ottimizzazione dell'efficienza energetica all'obiettivo a lungo perseguito della manutenzione basata sulle condizioni, Maximo aiuta a prolungare la vita degli asset delle strutture d'importanza critica. Trasforma la complessità operativa in controllo, così da poter scalare con fiducia, ridurre i costi e automatizzare le prestazioni sostenibili.
Estendi la vita di un asset con insight basati su AI per ottimizzare la manutenzione e ridurre l'usura, mantenendo l'infrastruttura critica in funzione più a lungo e in modo più efficiente.
Monitora e ottimizza l'utilizzo dell'energia e degli asset attraverso un monitoraggio intelligente, dashboard pronte all'uso e analytics per ridurre l'impronta di carbonio e automatizzare la reportistica ESG.
Utilizza insight in tempo reale e manutenzione basata sulle condizioni per valutare lo stato di salute dell'asset, consentendo decisioni più intelligenti e riducendo il tempo di inattività non pianificato nella tua infrastruttura critica.
Con operazioni abilitate all'AI e accesso mobile, automatizza le attività e semplifica i workflow, aiutando i team a lavorare in modo più intelligente e veloce.
Semplifica e migliora costantemente le operazioni del data center
Che tu stia riscontrando problemi, colmando le lacune di conformità o ottimizzando l'upgrade successivo, Maximo consente ai team di tecnici dei data center di agire più rapidamente, ridurre i tempi di inattività e promuovere l'eccellenza operativa, il tutto all'interno di un'esperienza unificata.
Dalle conversazioni in linguaggio naturale con i dati a insight intelligenti, la gestione degli asset Maximo enterprise sviluppata con IBM watsonx®, porta il servizio AI nei workflow di manutenzione e operativi, per ottimizzare l'order management del lavoro.
Ottimizzare il tempo di attività e l'efficienza degli asset
Maximo aiuta a garantire il tempo di attività e l'efficienza degli asset fisici di data center, server, riscaldamento, raffreddamento e alimentazione, tramite il monitoraggio in tempo reale e le dashboard sullo stato di salute degli asset con insight basati su AI. Maximo estende la vita dell'asset, riduce i costi e sostiene gli obiettivi di sostenibilità con analytics avanzate, automazione e visibilità a livello aziendale, consentendo alle organizzazioni di spostarsi alla manutenzione basata sulle condizioni per ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre i tempi di inattività.
Pianificare investimenti strategici in asset
Pianifica in modo strategico e prioritario gli investimenti nei data center con insight basati su AI, modellazione di scenari e analisi dei costi del ciclo di vita. Maximo consente un'allocazione del capitale più intelligente, allineandosi agli obiettivi aziendali, alle esigenze di conformità e agli obiettivi di sostenibilità. Integrato con ERP, IoT e IBM Apptio®, supporta decisioni basate sui dati che estendono la vita dell'asset e riducono il costo totale di proprietà.
Gestisci le strutture con intelligenza e precisione
Ottieni visibilità in tempo reale delle operazioni delle strutture con insight basate su AI e IoT. Ottimizza lo spazio e i contratti di locazione, l'energia spesa e l'utilizzo dell'asset, garantendo il tempo di attività e la conformità. Maximo supporta la pianificazione intelligente degli spazi, la gestione semplificata dei contratti di locazione e i workflow automatizzati, aiutando i data center a operare in modo efficiente, scalare rapidamente e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità con una soluzione unificata basata sul ciclo di vita.
Valuta le prestazioni energetiche e ambientali rispetto a uno standard
Esamina e valuta consumi e costi energetici rispetto a uno standard a livello di portfolio e individua anomalie e opportunità di risparmio. Calcola le emissioni di gas serra, soddisfa i requisiti di divulgazione sul clima e fornisci insight per un impegno di riduzione delle emissioni basato su informazioni accurate.
Scopri come le funzionalità di IBM consentono di gestire i data center in modo olistico e offrono strumenti per l'automazione in tutti i settori.
Proteggi le operazioni finanziarie 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tempi di attività continui tramite manutenzione proattiva e monitoraggio in tempo reale. Maximo supporta la conformità con registri centralizzati e verificabili delle prestazioni e delle ispezioni degli asset. Ottimizza i cicli di vita degli asset, riducendo i costi e prolungando la longevità. Il monitoraggio energetico avanzato supporta gli obiettivi ESG, mentre la gestione integrata dell'IT e delle strutture consente una risposta più rapida e una maggiore agilità, resilienza e responsabilità in tutta l'infrastruttura bancaria.
IBM Maximo aiuta i data center governativi ad aumentare l'efficienza, ridurre i costi e gestire i vincoli di conformità. Centralizza la gestione degli asset e consente una manutenzione proattiva per ridurre al minimo il tempo di inattività e semplificare le operazioni. Questo approccio promuove una pianificazione basata sui dati, nonché maggiore sicurezza, rispetto delle norme e una maggiore durata degli asset. Di fatto, garantisce un'erogazione affidabile del servizio pubblico.
Nel settore delle telecomunicazioni, i data center sono infrastrutture mission-critical che devono funzionare con la massima efficienza e tempi di attività massimi. Con la crescita esplosiva dell'AI, le aziende di telecomunicazioni sono pronte per un notevole aumento delle prestazioni e dei costi. IBM Maximo consente ai provider di telecomunicazioni di gestire in modo proattivo l'infrastruttura fisica del proprio data center con insight basati su AI, manutenzione proattiva e monitoraggio in tempo reale che favoriscono l'efficienza operativa ed energetica. Centralizzando le operazioni e automatizzando i workflow, Maximo aiuta a ridurre le interruzioni non pianificate, ottimizzare il consumo di energia e prolungare la durata degli asset, garantendo un'erogazione affidabile dei servizi e supportando la rapida crescita della domanda di rete.
Il settore dei servizi informatici richiede tempi di attività estremi dei data center, perfetta integrazione IT/OT, cicli di vita degli asset rapidi e sicurezza rigorosa. IBM Maximo offre una manutenzione proattiva per asset critici di alimentazione, raffreddamento e IT, riducendo drasticamente il tempo di inattività. Fornisce una piattaforma unificata per la gestione degli asset fisici e dell'IT, ottimizzando la densità e le implementazioni rapide. Maximo garantisce inoltre la conformità e solidi audit trail per la sicurezza dei dati dei clienti, supportando una fornitura di servizi efficiente, ad alte prestazioni e conforme.
Inizia con una consulenza di un esperto IBM per capire come l'organizzazione può trarre vantaggio da Maximo for Data Centers.