Nel settore delle telecomunicazioni, i data center sono infrastrutture mission-critical che devono funzionare con la massima efficienza e tempi di attività massimi. Con la crescita esplosiva dell'AI, le aziende di telecomunicazioni sono pronte per un notevole aumento delle prestazioni e dei costi. IBM Maximo consente ai provider di telecomunicazioni di gestire in modo proattivo l'infrastruttura fisica del proprio data center con insight basati su AI, manutenzione proattiva e monitoraggio in tempo reale che favoriscono l'efficienza operativa ed energetica. Centralizzando le operazioni e automatizzando i workflow, Maximo aiuta a ridurre le interruzioni non pianificate, ottimizzare il consumo di energia e prolungare la durata degli asset, garantendo un'erogazione affidabile dei servizi e supportando la rapida crescita della domanda di rete.