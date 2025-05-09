Maximo per i Data Center

Assumi il controllo della tua infrastruttura fisica con informazioni dettagliate in tempo reale e strategie di asset supportate dall'AI

Potenzia i data center con insight intelligenti sugli asset

Per far fronte alla crescente domanda di energia e alla pressione sui costi, i data center devono evolversi oltre le tradizionali metriche del tempo di attività verso un modello di eccellenza operativa continua guidato da una gestione degli asset intelligente e integrata. IBM® Maximo consente alle organizzazioni di digitalizzare l'intero ciclo di vita degli asset del data center, fornendo insight basati su AI, manutenzione proattiva e visibilità in tempo reale dell'infrastruttura critica, per ridurre sia il consumo di energia che i costi operativi.

Dall'ottimizzazione dell'efficienza energetica all'obiettivo a lungo perseguito della manutenzione basata sulle condizioni, Maximo aiuta a prolungare la vita degli asset delle strutture d'importanza critica. Trasforma la complessità operativa in controllo, così da poter scalare con fiducia, ridurre i costi e automatizzare le prestazioni sostenibili.

Massimizza il ROI degli asset

Estendi la vita di un asset con insight basati su AI per ottimizzare la manutenzione e ridurre l'usura, mantenendo l'infrastruttura critica in funzione più a lungo e in modo più efficiente.
Costi energetici più bassi

Monitora e ottimizza l'utilizzo dell'energia e degli asset attraverso un monitoraggio intelligente, dashboard pronte all'uso e analytics per ridurre l'impronta di carbonio e automatizzare la reportistica ESG. 
Riduci il tempo di inattività con gli insight

Utilizza insight in tempo reale e manutenzione basata sulle condizioni per valutare lo stato di salute dell'asset, consentendo decisioni più intelligenti e riducendo il tempo di inattività non pianificato nella tua infrastruttura critica. 
Efficienza dei tecnici

Con operazioni abilitate all'AI e accesso mobile, automatizza le attività e semplifica i workflow, aiutando i team a lavorare in modo più intelligente e veloce.

Cosa puoi fare

Settori

Scopri come le funzionalità di IBM consentono di gestire i data center in modo olistico e offrono strumenti per l'automazione in tutti i settori.
Banche, Assicurazioni, Servizi finanziari

Proteggi le operazioni finanziarie 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tempi di attività continui tramite manutenzione proattiva e monitoraggio in tempo reale. Maximo supporta la conformità con registri centralizzati e verificabili delle prestazioni e delle ispezioni degli asset. Ottimizza i cicli di vita degli asset, riducendo i costi e prolungando la longevità. Il monitoraggio energetico avanzato supporta gli obiettivi ESG, mentre la gestione integrata dell'IT e delle strutture consente una risposta più rapida e una maggiore agilità, resilienza e responsabilità in tutta l'infrastruttura bancaria.
Pubblica amministrazione

IBM Maximo aiuta i data center governativi ad aumentare l'efficienza, ridurre i costi e gestire i vincoli di conformità. Centralizza la gestione degli asset e consente una manutenzione proattiva per ridurre al minimo il tempo di inattività e semplificare le operazioni. Questo approccio promuove una pianificazione basata sui dati, nonché maggiore sicurezza, rispetto delle norme e una maggiore durata degli asset. Di fatto, garantisce un'erogazione affidabile del servizio pubblico.
Telecomunicazioni

Nel settore delle telecomunicazioni, i data center sono infrastrutture mission-critical che devono funzionare con la massima efficienza e tempi di attività massimi. Con la crescita esplosiva dell'AI, le aziende di telecomunicazioni sono pronte per un notevole aumento delle prestazioni e dei costi. IBM Maximo consente ai provider di telecomunicazioni di gestire in modo proattivo l'infrastruttura fisica del proprio data center con insight basati su AI, manutenzione proattiva e monitoraggio in tempo reale che favoriscono l'efficienza operativa ed energetica. Centralizzando le operazioni e automatizzando i workflow, Maximo aiuta a ridurre le interruzioni non pianificate, ottimizzare il consumo di energia e prolungare la durata degli asset, garantendo un'erogazione affidabile dei servizi e supportando la rapida crescita della domanda di rete.
Servizi informatici

Il settore dei servizi informatici richiede tempi di attività estremi dei data center, perfetta integrazione IT/OT, cicli di vita degli asset rapidi e sicurezza rigorosa. IBM Maximo offre una manutenzione proattiva per asset critici di alimentazione, raffreddamento e IT, riducendo drasticamente il tempo di inattività. Fornisce una piattaforma unificata per la gestione degli asset fisici e dell'IT, ottimizzando la densità e le implementazioni rapide. Maximo garantisce inoltre la conformità e solidi audit trail per la sicurezza dei dati dei clienti, supportando una fornitura di servizi efficiente, ad alte prestazioni e conforme.

Offerte correlate

IBM Turbonomic
IBM Turbonomic ottimizza costantemente le risorse dell'applicazione in tempo reale utilizzando insight analitici. Turbonomic automatizza l'allocazione delle risorse per garantire le prestazioni, ridurre i costi e massimizzare l'efficienza dell'infrastruttura.
IBM Maximo IT
Soluzione integrata per la gestione degli asset (ITAM) e la gestione dei servizi IT (ITSM) che funge da punto unico di supporto agli utenti, gestione degli incidenti, visibilità degli asset IT e della tecnologia operativa (OT) e supervisione delle modifiche IT.
IBM Instana
Con IBM Instana®, trova e risolvi rapidamente i problemi IT tramite osservabilità automatica completa per le tue applicazioni e i tuoi sistemi, basata su AI.
Fasi successive

Inizia con una consulenza di un esperto IBM per capire come l'organizzazione può trarre vantaggio da Maximo for Data Centers.

