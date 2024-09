I volumi di dati crescono esponenzialmente nell'era dell'AI, quindi tra l'80% e il 90% dei dati memorizzati nell'azienda non è strutturato. Questi file non protetti (come PDF, immagini, XML, documenti di Office e altro) sono in genere memorizzati su condivisioni di file, in sistemi di gestione dei contenuti e persino come BLOB o CLOB all'interno dei database.

Tramite IBM InfoSphere® Optim™ Extended Data Privacy (XDP), puoi eseguire un mascheramento dei dati sensibili, sostituendo in modo coerente i valori simili in tutta l'azienda per proteggerti dalle frodi e soddisfare i requisiti di conformità.