Le organizzazioni dipendono da applicazioni critiche per conseguire risultati e molte utilizzano metodologie agili per garantire funzionalità rapide e affidabili. IBM InfoSphere® Optim™ Test Data Management aiuta le organizzazioni a ottimizzare e automatizzare i processi che creano e gestiscono i dati dell'ambiente di non produzione. Utilizzando strategie di test efficaci ed efficienti, Optim Test Management aiuta a identificare rapidamente i problemi, riducendo i rischi dovuti ai dati e alle inesattezze di test non riusciti, che spesso causano il malfunzionamento dell'applicazione. Aiuta a migliorare ogni fase del processo di verifica delle applicazioni.