IBM® InfoSphere® Optim Data Privacy offre funzionalità estese per mascherare in modo efficace i dati sensibili in ambienti non di produzione, come sviluppo, test, QA o formazione.

Per proteggere i dati riservati, InfoSphere® Optim Data Privacy fornisce varie tecniche di trasformazione che sostituiscono le informazioni sensibili con dati mascherati realistici e completamente funzionali. Le capacità di mascheramento contestualmente accurate consentono di mantenere i dati mascherati in un formato simile alle informazioni originali.