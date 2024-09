I test continui richiedono la disponibilità di dati di test corretti, che siano forniti al momento giusto e soddisfino esattamente le esigenze dei casi di test. IBM InfoSphere® Optim™ Test Data Orchestrator utilizza attributi determinanti, valori determinanti e regole filtro di facile definizione per calcolare una matrice completa di copertura dei dati di test con l'esatta sezione trasversale dei valori dei dati necessaria per i test. Estrae automaticamente i dati corrispondenti da "gold copy" anonime oppure genera i dati sinteticamente se non ce ne sono, interfacciandosi agilmente con altre soluzioni del toolkit DevOps per generare test automatizzati e aggiornare i dati di test su richiesta.