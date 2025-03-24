Il Multi-Tier Cloud Security (MTCS), noto anche come Singapore Standard SS 584, è uno standard di sicurezza per i provider di servizi cloud che operano a Singapore. L'MTCS è stato sviluppato sotto la direzione dell'Information Technology Standards Committee (ITSC) di Singapore per consentire ai provider di servizi cloud di dimostrare controlli di sicurezza adeguati alla sensibilità dei dati che memorizzano ed elaborano.

Lo schema di certificazione MTCS si basa su standard internazionali come ISO 27001 ed è progettato per garantire che siano in atto pratiche di sicurezza e privacy, per ridurre i rischi quando si opera in un ambiente cloud.

La certificazione MTCS viene assegnata a tre diversi livelli di sicurezza operativa, con requisiti sempre più stringenti. La certificazione MTCS di livello 3 è verificata per la presenza di controlli di sicurezza per l'hosting dei dati più sensibili e ad alto impatto, ed è necessaria per i fornitori di servizi cloud che gestiscono dati per il governo di Singapore.

Report e altra documentazione

Visualizza il certificato IBM Cloud Infrastructure services MTCS