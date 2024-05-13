Conformità IBM Cloud: ISO 22301

Illustrazione che mostra una persona che interagisce con un'interfaccia informatica, attorno alla quale si trovano uno scudo di sicurezza e un mappamondo su un piedistallo
Che cos'è l'ISO 22301?

L'ISO 22301 è un insieme di requisiti creati dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) per l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento di un Sistema di Gestione della Continuità Operativa (BCMS), politiche e procedure che aiutano le organizzazioni a prepararsi e a rispondere a minacce quali disastri naturali e violazioni di dati. 

Lo standard aiuta le organizzazioni a valutare la loro capacità di soddisfare le necessità e gli obblighi aziendali critici, anche in circostanze straordinarie e dirompenti. 

Un'organizzazione certificata formalmente per l'ISO 22301 è stata verificata da un ente di terza parte come dotata di un BCMS che soddisfa o supera i requisiti dello standard ISO 22301.

 

Report e altra documentazione
Posizione IBM

La certificazione ISO 22301 del servizio di infrastruttura IBM® Cloud rappresenta un impegno costante nei confronti delle esigenze delle organizzazioni in termini di capacità di continuità aziendale. I certificati IBM ISO 22301 sono pubblicati e generalmente disponibili. I servizi elencati di seguito sono certificati ISO 22301. I servizi elencati di seguito rilasciano i certificati ISO almeno una volta all'anno.

Servizi

