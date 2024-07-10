Conformità IBM® Cloud: FISMA

Illustrazione che mostra una persona che interagisce con un'interfaccia informatica, attorno alla quale si trovano uno scudo di sicurezza e un piccolo edificio governativo
Che cos'è il FISMA?

Il Federal Information Security Management Act del 2002 (FISMA) è stato creato per garantire la sicurezza dei dati all'interno del governo federale degli Stati Uniti. Definisce i requisiti per la sicurezza delle informazioni delle agenzie federali e degli appaltatori indipendenti di terze parti che gestiscono i dati del governo.

Per essere conforme al FISMA, un'organizzazione deve condurre revisioni annuali dei programmi di sicurezza delle informazioni per ridurre al minimo i rischi con maggiore velocità, convenienza ed efficienza. La conformità al FISMA viene raggiunta da un provider di servizi cloud (CSP) attraverso il processo di autorizzazione FedRAMP.
Posizione IBM

IBM Cloud for Government è conforme al FISMA Impact-Level-High. Le descrizioni dei servizi (SD) di IBM indicano se una determinata offerta mantiene lo stato di conformità FISMA. I servizi sottostanti sono valutati ogni anno. 

Oltre alle certificazioni e agli standard del governo degli Stati Uniti, i data center IBM Cloud for Government aderiscono ai programmi di conformità globali, di settore e regionali.

Servizi

