Accedi alle funzionalità premium con le cartucce IBM Cloud Pak® for Data, software contenitorizzato con prova di titolarità condivisa, per eseguire l'implementazione su qualsiasi cloud o ambiente on-premise e modernizzare secondo i tuoi tempi. Integra senza soluzione di continuità le cartucce con altri servizi per far fronte ai tuoi casi d'uso più importanti.