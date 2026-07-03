Modernizzazione di Java con IBM Bob

I team Java aziendali devono modernizzarsi più rapidamente mantenendo la stabilità su sistemi complessi e interconnessi. IBM Bob Premium Package for Java Modernization aiuta i team a coordinare aggiornamenti Java, modernizzazione UI, Liberty Replatforming, analisi delle dipendenze, convalida e bonifica della sicurezza tra grandi ambienti Java.

Realizzato sulla piattaforma di sviluppo AI-first IBM Bob, il pacchetto IBM Bob Premium for Java accompagna i team in tutte le fasi del processo, dalla valutazione delle applicazioni e dalla pianificazione delle modifiche fino agli aggiornamenti del codice, ai test, alla documentazione e alla governance, in tutti i repository e le pipeline di distribuzione.