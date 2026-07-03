Modernizzazione di Java con IBM Bob

Modernizza le applicazioni Java con workflow AI governati

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Illustrazione isometrica dell'agente di codifica IBM Bob

Modernizzazione Java guidata

I team Java aziendali devono modernizzarsi più rapidamente mantenendo la stabilità su sistemi complessi e interconnessi. IBM Bob Premium Package for Java Modernization aiuta i team a coordinare aggiornamenti Java, modernizzazione UI, Liberty Replatforming, analisi delle dipendenze, convalida e bonifica della sicurezza tra grandi ambienti Java. 

 Realizzato sulla piattaforma di sviluppo AI-first IBM Bob, il pacchetto IBM Bob Premium for Java accompagna i team in tutte le fasi del processo, dalla valutazione delle applicazioni e dalla pianificazione delle modifiche fino agli aggiornamenti del codice, ai test, alla documentazione e alla governance, in tutti i repository e le pipeline di distribuzione.

Persona che indica il codice su due monitor mentre un'altra persona guarda

Cosa puoi fare

Schermata di IBM Bob dell'aggiornamento Java

Migrazione della versione Java SE

Modernizza le versioni di Java in tutto il tuo patrimonio di applicazioni, da Java 8 o versioni precedenti a Java 25, con workflow di aggiornamento guidati. Bob aiuta i team ad analizzare le dipendenze, identificare i problemi di compatibilità, coordinare gli aggiornamenti del codice e della configurazione e convalidare le modifiche in diversi ambienti Java, tra cui Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus e altri.

Modernizzazione dell'interfaccia utente

Trasforma framework Java UI legacy come JSF e Struts in esperienze moderne React, Angular o Vue attraverso workflow strutturati, preservando al contempo la logica e il comportamento aziendale in architetture diverse, tra cui Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus e altre.

Schermata di IBM Bob del workflow di modernizzazione Java
Schermata di IBM Bob della piattaforma Libery

Migra a Liberty

Esegui la migrazione delle applicazioni Java aziendali legacy da Java EE a Jakarta EE su Liberty, il tempo di esecuzione cloud-native di IBM. Bob utilizza workflow assistiti dall'AI e piani di migrazione automatizzati e deterministici forniti da IBM Application Modernization Accelerator per modernizzare le configurazioni, convalidare le implementazioni e ridurre la complessità operativa. 
 

Test unitario Java

Genera e aggiorna i test unitari Java per le classi modificate come parte di un workflow di modernizzazione a loop chiuso. Bob aiuta i team a migliorare la copertura dei test, eseguire cicli creazione-test-diagnosi-correzione e convalida le modifiche in modo iterativo, in modo che la modernizzazione Java progredisca con maggiore qualità, sicurezza e rischio di regressione ridotto

Schermata di IBM Bob dei test unitari Java

Benefici

Accelera gli aggiornamenti

Riduci lo sforzo necessario per aggiornare le applicazioni Java combinando analisi delle dipendenze, controlli di compatibilità, aggiornamenti del codice e convalida in un workflow guidato.
Riduci il rischio di migrazione 

Applica le modifiche in piccoli incrementi verificabili, con punti di controllo di convalida, approvazioni e fasi di modernizzazione tracciabili che contribuiscano a salvaguardare la stabilità della produzione.
Preserva la logica aziendale 

Modernizza i framework, i runtime e i livelli dell'interfaccia utente aiutando i team a mantenere il comportamento delle applicazioni e le regole aziendali critiche in ambienti Java complessi.
Governa ogni cambiamento 

Integra controlli CVE, documentazione, output pronti per la richiesta di pull e workflow di approvazione, in modo che la modernizzazione Java rimanga verificabile, sicura e pronta per la produzione. 

Modalità di acquisto

IBM Bob Premium Package for Java Modernization

Inizia con IBM Bob Premium Package for Java Modernization per accelerare la modernizzazione con guida, automazione e governance basate sull'AI, progettate per la complessità degli ambienti IBM Z.

  • Aggiorna la tua versione Java senza problemi
  •  Ottieni un'analisi contestuale dell'architettura e delle dipendenze
  •  Rileva e risolvi automaticamente i problemi comuni delle migrazioni
  • Disponibile come componente aggiuntivo per IBM Bob per configurazioni di piani base individuali

 

20,00 USD
Prezzo di partenza del piano individuale per utente autorizzato. Contatta il reparto vendite per i prezzi aziendali*
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Il personaggio Bob di IBM davanti a un computer
Ulteriori caratteristiche premium
Illustrazione della modernizzazione del mainframe
IBM Bob Premium Package for Z

Modernizza le applicazioni mainframe più complesse grazie a una profonda competenza della piattaforma, workflow basati su agenti e un'intelligenza di livello aziendale per pianificare, sviluppare, convalidare e governare l'intero ciclo di vita del software (SDLC).

 Accelera la modernizzazione del mainframe
Illustrazione del pacchetto IBM Bob Premium for IBM i
IBM Bob Premium Package for i

Modernizza le applicazioni IBM i con sicurezza grazie a una profonda competenza della piattaforma, un contesto specifico per IBM i, strumenti dedicati alla modernizzazione e un'intelligenza orientata all'ambiente enterprise, progettata per i workflow RPG, COBOL, CL, SQL, DDS e QSYS.

 Modernizza le applicazioni IBM i

Risorse

Accelera la modernizzazione di Java
Scopri di più sulle caratteristiche e sulle funzionalità di IBM Bob Premium Package for Java create per accelerare lo sviluppo di applicazioni Java.
Il nuovo ritmo della modernizzazione
Scopri come Blue Pearl ha utilizzato IBM Bob per ottenere tempi di consegna più rapidi del 90%, completando la modernizzazione in circa 3 giorni rispetto agli oltre 30 giorni di sviluppo tradizionali.
Riduci del 70% la migrazione a Java 21+
Osserva come IBM Bob e IBM JSphere Suite for Java collaborano per valutare, pianificare ed eseguire la modernizzazione direttamente all'interno del workflow degli sviluppatori.
Application Modernization Accelerator
Scopri, valuta, visualizza e pianifica la modernizzazione delle applicazioni per il tuo patrimonio di applicazioni aziendali su larga scala con fiducia.
Prossimi passi

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