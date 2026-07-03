Modernizzazione di Java con IBM Bob

Modernizza le applicazioni Java con workflow AI governati
I team Java aziendali devono modernizzarsi più rapidamente mantenendo la stabilità su sistemi complessi e interconnessi. IBM Bob Premium Package for Java Modernization aiuta i team a coordinare aggiornamenti Java, modernizzazione UI, Liberty Replatforming, analisi delle dipendenze, convalida e bonifica della sicurezza tra grandi ambienti Java.
Realizzato sulla piattaforma di sviluppo AI-first IBM Bob, il pacchetto IBM Bob Premium for Java accompagna i team in tutte le fasi del processo, dalla valutazione delle applicazioni e dalla pianificazione delle modifiche fino agli aggiornamenti del codice, ai test, alla documentazione e alla governance, in tutti i repository e le pipeline di distribuzione.
Migrazione della versione Java SE
Modernizza le versioni di Java in tutto il tuo patrimonio di applicazioni, da Java 8 o versioni precedenti a Java 25, con workflow di aggiornamento guidati. Bob aiuta i team ad analizzare le dipendenze, identificare i problemi di compatibilità, coordinare gli aggiornamenti del codice e della configurazione e convalidare le modifiche in diversi ambienti Java, tra cui Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus e altri.
Modernizzazione dell'interfaccia utente
Trasforma framework Java UI legacy come JSF e Struts in esperienze moderne React, Angular o Vue attraverso workflow strutturati, preservando al contempo la logica e il comportamento aziendale in architetture diverse, tra cui Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus e altre.
Migra a Liberty
Esegui la migrazione delle applicazioni Java aziendali legacy da Java EE a Jakarta EE su Liberty, il tempo di esecuzione cloud-native di IBM. Bob utilizza workflow assistiti dall'AI e piani di migrazione automatizzati e deterministici forniti da IBM Application Modernization Accelerator per modernizzare le configurazioni, convalidare le implementazioni e ridurre la complessità operativa.
Test unitario Java
Genera e aggiorna i test unitari Java per le classi modificate come parte di un workflow di modernizzazione a loop chiuso. Bob aiuta i team a migliorare la copertura dei test, eseguire cicli creazione-test-diagnosi-correzione e convalida le modifiche in modo iterativo, in modo che la modernizzazione Java progredisca con maggiore qualità, sicurezza e rischio di regressione ridotto
Riduci lo sforzo necessario per aggiornare le applicazioni Java combinando analisi delle dipendenze, controlli di compatibilità, aggiornamenti del codice e convalida in un workflow guidato.
Applica le modifiche in piccoli incrementi verificabili, con punti di controllo di convalida, approvazioni e fasi di modernizzazione tracciabili che contribuiscano a salvaguardare la stabilità della produzione.
Modernizza i framework, i runtime e i livelli dell'interfaccia utente aiutando i team a mantenere il comportamento delle applicazioni e le regole aziendali critiche in ambienti Java complessi.
Integra controlli CVE, documentazione, output pronti per la richiesta di pull e workflow di approvazione, in modo che la modernizzazione Java rimanga verificabile, sicura e pronta per la produzione.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization
Inizia con IBM Bob Premium Package for Java Modernization per accelerare la modernizzazione con guida, automazione e governance basate sull'AI, progettate per la complessità degli ambienti IBM Z.
Modernizza le applicazioni mainframe più complesse grazie a una profonda competenza della piattaforma, workflow basati su agenti e un'intelligenza di livello aziendale per pianificare, sviluppare, convalidare e governare l'intero ciclo di vita del software (SDLC).
Modernizza le applicazioni IBM i con sicurezza grazie a una profonda competenza della piattaforma, un contesto specifico per IBM i, strumenti dedicati alla modernizzazione e un'intelligenza orientata all'ambiente enterprise, progettata per i workflow RPG, COBOL, CL, SQL, DDS e QSYS.