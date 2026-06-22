Prenota una demo live

Ti rallentano ancora il codice legacy, il lavoro manuale e la proliferazione degli strumenti? IBM Bob è il collega AI che manca ai tuoi sviluppatori.
Scopri come Bob può automatizzare le attività ripetitive, orchestrare i workflow e accelerare la modernizzazione del codice insieme allo sviluppo di nuove funzionalità, aiutando il tuo team a modernizzare i sistemi legacy e a implementare più rapidamente architetture moderne.
Cosa vedrai:
- Come Bob modernizza il codice legacy nei workflow reali, aiutando a rifattorizzare, aggiornare e accelerare lo sviluppo senza rallentare il tuo team
- Come gli agenti AI si occupano del lavoro di sviluppo ripetitivo, come ticket, documentazione e passaggi di consegne, così che gli sviluppatori possano restare concentrati sulla creazione di nuove funzionalità
- Come Bob si integra con i tuoi strumenti esistenti, tra cui Jira, Git, Slack e altri, per eliminare gli ostacoli e semplificare i workflow
- Come il tuo team può fornire risultati più rapidi su larga scala riducendo i colli di bottiglia, minimizzando il cambio di contesto e aumentando la velocità complessiva
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