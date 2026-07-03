Modernizzazione di IBM i con IBM Bob

Modernizza i processi che gestiscono la tua attività oggi stesso e costruisci il futuro su IBM i

Prenota una demo live
Illustrazione isometrica dell'agente di codifica IBM Bob

Premium package for IBM i

Le organizzazioni sono sotto pressione per modernizzare più velocemente, integrare gli sviluppatori in modo più efficiente e ridurre il debito tecnico, continuando a supportare i sistemi IBM i mission-critical. Le conoscenze critiche sono spesso non documentate, le competenze RPG senior stanno diventando sempre più difficili da trovare e ogni modifica alle applicazioni può introdurre rischi per la continuità aziendale.

 Il pacchetto IBM Bob Premium per IBM i aiuta i team ad affrontare queste sfide estendendo IBM Bob con competenze, contesto, strumenti e intelligence specifici di IBM i per workflow RPG, CL, SQL, DDS, QSYS e di modernizzazione. Creato per supportare gli ambienti IBM i esistenti, questo pacchetto aiuta i team a comprendere i sistemi, documentare la logica aziendale, migliorare la produttività, convalidare le modifiche e modernizzare con maggiore sicurezza.

Tre persone che lavorano alla scrivania con laptop e monitor che mostrano codice

Cosa puoi fare

Schermata di IBM Bob della connessione IBM i

 Connessione nativa a IBM i

Abilita la connettività nativa diretta di IBM i tramite una connessione shell sicura, ove disponibile, in modo che Bob possa interagire in modo sicuro con gli ambienti IBM i ed eseguire azioni native come la lettura e la scrittura di codice, la compilazione di programmi, l'esecuzione di SQL e il supporto di workflow orientati ai test.

Competenze predefinite e workflow basati sugli agenti

Utilizza le capacità precostituite per ottimizzare l'output di Bob per casi d'uso chiave come spiegazione, documentazione, rifattorizzazione, codifica, trasformazione, test e utilizzo dei workflow specifici di IBM i per supportare RPG da formato fisso a formato libero, da RPH II/III a ILE RPG, refactoring da monolitico a modulare, modernizzazione SQL integrata e conversione da DDS a DDL.

Schermata della finestra di codice di IBM Bob
Schermata di IBM Bob in modalità database

 Modalità database IBM i

Fornisci a Bob le conoscenze specifiche di IBM i per aiutare i team di sviluppo ad analizzare, ottimizzare e risolvere i problemi delle query in ambienti SQL e DDS legacy. 

Benefici
Trasforma le competenze isolate in conoscenze istituzionali

Estrai spiegazioni, diagrammi e documentazione da applicazioni RPG e IBM i di lunga durata in modo che le conoscenze critiche non rimangano bloccate nel codice o dipendano da un pool di esperti senior in diminuzione.
 Modernizza più velocemente con sicurezza

Utilizza workflow sicuri e ripetibili per la modernizzazione di IBM i, dotati di fasi di approvazione da parte di personale qualificato, punti di controllo di convalida e tracciabilità per aiutare i team a migliorare i sistemi senza interrompere le operazioni consolidate.
Aiuta i nuovi sviluppatori a diventare produttivi fin dal primo giorno 

Aiuta sviluppatori, team DevOps, architetti e CTO ad accelerare il lavoro di analisi, codifica, testing, documentazione e modernizzazione su IBM i SDLC, riducendo allo stesso tempo lo sforzo manuale e le rilavorazioni. 
Unifica il workflow degli sviluppatori

Utilizza la connessione nativa di IBM i per leggere, scrivere, testare e compilare su IBM i, tutto da Bob, per evitare il cambio di contesto.
Ottimizza i risultati per le attività di sviluppo reali su IBM i

Competenze precostituite e workflow agentici per migliorare la qualità dell'output

Modalità di acquisto

IBM Bob Premium Package for i

Inizia con IBM Bob Premium Package for i per accelerare la modernizzazione con guida, automazione e governance basate sull'AI, progettate per la complessità delle basi di codice IBM i.

  •  Connettiti al server IBM i per leggere, scrivere, testare e compilare con codice
  •  Documenta, rifattorizza, genera codice e scrivi test unitari utilizzando le competenze
  •  Naviga progetti di modernizzazione complessi con workflow agentici guidati
  • Disponibile come componente aggiuntivo per IBM Bob per configurazioni di piani base individuali

 

40,00 USD
Prezzo di partenza del piano individuale per utente autorizzato. Contatta il reparto vendite per i prezzi aziendali*
Esplora i prezzi del piano
Illustrazione del personaggio di IBM Bob su un computer
Esplora ulteriori funzionalità premium
Illustrazione della modernizzazione delle applicazioni Java
IBM Bob Premium Package for Java

 Modernizza e mantieni le applicazioni Java con rapidità e sicurezza, grazie a una comprensione approfondita del repository, workflow strutturati, governance di livello enterprise e funzionalità specifiche per Java.

 Esplora la modernizzazione di Java
Illustrazione della modernizzazione del mainframe
IBM Bob Premium Package for Z

Modernizza le applicazioni mainframe più complesse grazie a una profonda competenza della piattaforma, workflow basati su agenti e un'intelligenza di livello aziendale per pianificare, sviluppare, convalidare e governare l'intero ciclo di vita del software (SDLC).

 Accelera la modernizzazione del mainframe

Risorse

Modernizza le applicazioni IBM i
Scopri di più sulle caratteristiche e sulle funzionalità di IBM Bob Premium Package for i create per accelerare lo sviluppo di IBM i.
Scopri come Jack Henry utilizza IBM Bob con IBM i
Scopri come Jack Henry ha utilizzato il pacchetto Premium di IBM per comprendere più rapidamente i programmi RPG complessi, generare automaticamente la documentazione e identificare con maggiore precisione le differenze tra le versioni dei programmi.
Modernizzare IBM i in tutta sicurezza
Scopri come MEDHOST utilizza IBM Bob per accelerare lo sviluppo delle applicazioni.
Sito per sviluppatori IBM Bob
Visita il sito per sviluppatori IBM Bob per rivedere la documentazione del prodotto, tutorial e demo approfondite di Bob in azione.
Prossimi passi

Inizia a sviluppare software di qualità più velocemente. Guarda Bob in azione. Inizia la prova gratuita o prenota un appuntamento con un esperto per saperne di più.

  1. Prenota una demo live