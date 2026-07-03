Modernizzazione di IBM i con IBM Bob

Modernizza i processi che gestiscono la tua attività oggi stesso e costruisci il futuro su IBM i
Le organizzazioni sono sotto pressione per modernizzare più velocemente, integrare gli sviluppatori in modo più efficiente e ridurre il debito tecnico, continuando a supportare i sistemi IBM i mission-critical. Le conoscenze critiche sono spesso non documentate, le competenze RPG senior stanno diventando sempre più difficili da trovare e ogni modifica alle applicazioni può introdurre rischi per la continuità aziendale.
Il pacchetto IBM Bob Premium per IBM i aiuta i team ad affrontare queste sfide estendendo IBM Bob con competenze, contesto, strumenti e intelligence specifici di IBM i per workflow RPG, CL, SQL, DDS, QSYS e di modernizzazione. Creato per supportare gli ambienti IBM i esistenti, questo pacchetto aiuta i team a comprendere i sistemi, documentare la logica aziendale, migliorare la produttività, convalidare le modifiche e modernizzare con maggiore sicurezza.
Connessione nativa a IBM i
Abilita la connettività nativa diretta di IBM i tramite una connessione shell sicura, ove disponibile, in modo che Bob possa interagire in modo sicuro con gli ambienti IBM i ed eseguire azioni native come la lettura e la scrittura di codice, la compilazione di programmi, l'esecuzione di SQL e il supporto di workflow orientati ai test.
Competenze predefinite e workflow basati sugli agenti
Utilizza le capacità precostituite per ottimizzare l'output di Bob per casi d'uso chiave come spiegazione, documentazione, rifattorizzazione, codifica, trasformazione, test e utilizzo dei workflow specifici di IBM i per supportare RPG da formato fisso a formato libero, da RPH II/III a ILE RPG, refactoring da monolitico a modulare, modernizzazione SQL integrata e conversione da DDS a DDL.
Modalità database IBM i
Fornisci a Bob le conoscenze specifiche di IBM i per aiutare i team di sviluppo ad analizzare, ottimizzare e risolvere i problemi delle query in ambienti SQL e DDS legacy.
Estrai spiegazioni, diagrammi e documentazione da applicazioni RPG e IBM i di lunga durata in modo che le conoscenze critiche non rimangano bloccate nel codice o dipendano da un pool di esperti senior in diminuzione.
Utilizza workflow sicuri e ripetibili per la modernizzazione di IBM i, dotati di fasi di approvazione da parte di personale qualificato, punti di controllo di convalida e tracciabilità per aiutare i team a migliorare i sistemi senza interrompere le operazioni consolidate.
Aiuta sviluppatori, team DevOps, architetti e CTO ad accelerare il lavoro di analisi, codifica, testing, documentazione e modernizzazione su IBM i SDLC, riducendo allo stesso tempo lo sforzo manuale e le rilavorazioni.
Utilizza la connessione nativa di IBM i per leggere, scrivere, testare e compilare su IBM i, tutto da Bob, per evitare il cambio di contesto.
Competenze precostituite e workflow agentici per migliorare la qualità dell'output
IBM Bob Premium Package for i
Inizia con IBM Bob Premium Package for i per accelerare la modernizzazione con guida, automazione e governance basate sull'AI, progettate per la complessità delle basi di codice IBM i.
Modernizza e mantieni le applicazioni Java con rapidità e sicurezza, grazie a una comprensione approfondita del repository, workflow strutturati, governance di livello enterprise e funzionalità specifiche per Java.
Modernizza le applicazioni mainframe più complesse grazie a una profonda competenza della piattaforma, workflow basati su agenti e un'intelligenza di livello aziendale per pianificare, sviluppare, convalidare e governare l'intero ciclo di vita del software (SDLC).