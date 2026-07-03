Modernizzazione di IBM i con IBM Bob

Le organizzazioni sono sotto pressione per modernizzare più velocemente, integrare gli sviluppatori in modo più efficiente e ridurre il debito tecnico, continuando a supportare i sistemi IBM i mission-critical. Le conoscenze critiche sono spesso non documentate, le competenze RPG senior stanno diventando sempre più difficili da trovare e ogni modifica alle applicazioni può introdurre rischi per la continuità aziendale.

Il pacchetto IBM Bob Premium per IBM i aiuta i team ad affrontare queste sfide estendendo IBM Bob con competenze, contesto, strumenti e intelligence specifici di IBM i per workflow RPG, CL, SQL, DDS, QSYS e di modernizzazione. Creato per supportare gli ambienti IBM i esistenti, questo pacchetto aiuta i team a comprendere i sistemi, documentare la logica aziendale, migliorare la produttività, convalidare le modifiche e modernizzare con maggiore sicurezza.