Il mainframe gestisce ancora l'attività, elaborando miliardi di transazioni con decenni di comprovata affidabilità. Ma le architetture ibride, gli esperti che vanno in pensione, le scarse competenze z/OS e le complesse dipendenze delle applicazioni rendono la modernizzazione urgente e rischiosa. La sfida non è se modernizzare, ma come farlo senza interrompere ciò che funziona.

IBM Bob Premium Package for Z estende IBM Bob con una profonda esperienza nei mainframe e workflow di agentic AI per IBM Z. Aiuta i team a pianificare, eseguire, convalidare e governare i workflow di modernizzazione a più fasi all'interno dell'SDLC, portando un contesto più intenso, automazione e intelligence direttamente nell'esperienza di sviluppo.