Modernizzazione del mainframe con IBM Bob

Comprendi, trasforma e gestisci la modernizzazione delle applicazioni mainframe con meno rischi

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Illustrazione isometrica dell'agente di codifica IBM Bob

Modernizza IBM Z con controllo

Il mainframe gestisce ancora l'attività, elaborando miliardi di transazioni con decenni di comprovata affidabilità. Ma le architetture ibride, gli esperti che vanno in pensione, le scarse competenze z/OS e le complesse dipendenze delle applicazioni rendono la modernizzazione urgente e rischiosa. La sfida non è se modernizzare, ma come farlo senza interrompere ciò che funziona.

IBM Bob Premium Package for Z estende IBM Bob con una profonda esperienza nei mainframe e workflow di agentic AI per IBM Z. Aiuta i team a pianificare, eseguire, convalidare e governare i workflow di modernizzazione a più fasi all'interno dell'SDLC, portando un contesto più intenso, automazione e intelligence direttamente nell'esperienza di sviluppo.

 

Cosa puoi fare

Schermata del workflow di dizionario di IBM Premium Package for Z

Comprendi le applicazioni a livello aziendale 

Ottieni visibilità sulle applicazioni a livello aziendale con metadati ricchi su centinaia di programmi, fornendo ai team gli insight basati sull'architettura necessari per comprendere applicazioni complesse, scoprire le dipendenze nascoste, ridurre i punti ciechi, migliorare l'accuratezza della modernizzazione e prendere decisioni più sicure e consapevoli del business. 
 

Accelera i workflow di modernizzazione del codice

Accelera i workflow di modernizzazione del codice con linee guida specifiche Z, insight curati da IBM, strumenti abilitati per chat e un profondo contesto applicativo che aiutano i team a spostare dall'analisi all'azione più rapidamente, mantenendo al contempo la consapevolezza architettonica, la prontezza alla governance e la fiducia nelle applicazioni su scala aziendale.

Schermata dell'analisi dell'impatto di IBM Bob Premium Package for Z
Schermata del piano di implementazione di IBM Bob Premium Package for Z

Visualizza la struttura dell'applicazione e le dipendenze

Scopri come applicazioni, programmi e dipendenze si collegano in ambienti complessi con un'analisi approfondita che aiuta i team a comprendere la struttura del sistema, scoprire relazioni nascoste, navigare in grandi basi di codice, valutare l'impatto dei cambiamenti e modernizzare con maggiore sicurezza.

Spiega e documenta il codice

Consenti una comprensione più rapida del codice con spiegazioni on-demand e documentazione automatizzata della logica tecnica e delle business rules, centralizzate in un'applicazione wiki per migliorare la visibilità, supportare la conformità, preservare le conoscenze istituzionali e rendere le applicazioni complesse più facili da mantenere e modernizzare. 

Risultato del codice di IBM Bob Premium Package for Z con schermata del diagramma

Benefici

Visibilità end-to-end delle applicazioni

Visualizza l'intero patrimonio di applicazioni per individuare i punti ciechi, migliorare la precisione della pianificazione e generare insight aziendali. 
 
Accelera la modernizzazione di Z

Sposta il lavoro di modernizzazione con linee guida allineate a pratiche dimostrate durante l'intero ciclo di vita delle applicazioni.
Rafforza la modernizzazione conforme alla piattaforma

Metti in atto raccomandazioni pronte per la governance, basate su una profonda comprensione delle applicazioni e dell’architettura Z.
Migliora il ragionamento e la documentazione specifici per l'azienda

Usa un contesto specifico per produrre insight, documentazione e spiegazioni più accurate, riducendo al contempo lacune di ragionamento e allucinazioni. 
 

Modalità di acquisto

IBM Bob Premium Package for Z

Inizia con IBM Bob Premium Package for Z per accelerare la modernizzazione con guida, automazione e governance basate sull'AI, progettate per la complessità degli ambienti IBM Z.

  • Accelera i workflow di modernizzazione del codice
  • Comprendi le applicazioni a livello aziendale
  • Genera output business-aware
  • Esegui attività di codifica complesse
  • Disponibile come componente aggiuntivo per IBM Bob per configurazioni di piani base individuali

 

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Illustrazione della modernizzazione delle applicazioni Java
IBM Bob Premium Package for Java Modernization

 Modernizza e mantieni le applicazioni Java con rapidità e sicurezza, grazie a una comprensione approfondita del repository, workflow strutturati, governance di livello enterprise e funzionalità specifiche per Java.

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Illustrazione della modernizzazione delle applicazioni IBM i
IBM Bob Premium Package for i

Modernizza le applicazioni IBM i con sicurezza grazie a una profonda competenza della piattaforma, un contesto specifico per IBM i, strumenti dedicati alla modernizzazione e un'intelligenza orientata all'ambiente enterprise, progettata per i workflow RPG, COBOL, CL, SQL, DDS e QSYS.

 Modernizza le applicazioni IBM i

Risorse

Modernizza le applicazioni mainframe
Scopri di più sulle funzionalità e le capacità del pacchetto IBM Bob Premium Package for Z Modernization, progettate per accelerare lo sviluppo su mainframe.
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