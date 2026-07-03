Comprendi, trasforma e gestisci la modernizzazione delle applicazioni mainframe con meno rischi
Il mainframe gestisce ancora l'attività, elaborando miliardi di transazioni con decenni di comprovata affidabilità. Ma le architetture ibride, gli esperti che vanno in pensione, le scarse competenze z/OS e le complesse dipendenze delle applicazioni rendono la modernizzazione urgente e rischiosa. La sfida non è se modernizzare, ma come farlo senza interrompere ciò che funziona.
IBM Bob Premium Package for Z estende IBM Bob con una profonda esperienza nei mainframe e workflow di agentic AI per IBM Z. Aiuta i team a pianificare, eseguire, convalidare e governare i workflow di modernizzazione a più fasi all'interno dell'SDLC, portando un contesto più intenso, automazione e intelligence direttamente nell'esperienza di sviluppo.
Comprendi le applicazioni a livello aziendale
Ottieni visibilità sulle applicazioni a livello aziendale con metadati ricchi su centinaia di programmi, fornendo ai team gli insight basati sull'architettura necessari per comprendere applicazioni complesse, scoprire le dipendenze nascoste, ridurre i punti ciechi, migliorare l'accuratezza della modernizzazione e prendere decisioni più sicure e consapevoli del business.
Accelera i workflow di modernizzazione del codice
Accelera i workflow di modernizzazione del codice con linee guida specifiche Z, insight curati da IBM, strumenti abilitati per chat e un profondo contesto applicativo che aiutano i team a spostare dall'analisi all'azione più rapidamente, mantenendo al contempo la consapevolezza architettonica, la prontezza alla governance e la fiducia nelle applicazioni su scala aziendale.
Visualizza la struttura dell'applicazione e le dipendenze
Scopri come applicazioni, programmi e dipendenze si collegano in ambienti complessi con un'analisi approfondita che aiuta i team a comprendere la struttura del sistema, scoprire relazioni nascoste, navigare in grandi basi di codice, valutare l'impatto dei cambiamenti e modernizzare con maggiore sicurezza.
Spiega e documenta il codice
Consenti una comprensione più rapida del codice con spiegazioni on-demand e documentazione automatizzata della logica tecnica e delle business rules, centralizzate in un'applicazione wiki per migliorare la visibilità, supportare la conformità, preservare le conoscenze istituzionali e rendere le applicazioni complesse più facili da mantenere e modernizzare.
Visualizza l'intero patrimonio di applicazioni per individuare i punti ciechi, migliorare la precisione della pianificazione e generare insight aziendali.
Sposta il lavoro di modernizzazione con linee guida allineate a pratiche dimostrate durante l'intero ciclo di vita delle applicazioni.
Metti in atto raccomandazioni pronte per la governance, basate su una profonda comprensione delle applicazioni e dell’architettura Z.
Usa un contesto specifico per produrre insight, documentazione e spiegazioni più accurate, riducendo al contempo lacune di ragionamento e allucinazioni.
IBM Bob Premium Package for Z
Inizia con IBM Bob Premium Package for Z per accelerare la modernizzazione con guida, automazione e governance basate sull'AI, progettate per la complessità degli ambienti IBM Z.
Modernizza e mantieni le applicazioni Java con rapidità e sicurezza, grazie a una comprensione approfondita del repository, workflow strutturati, governance di livello enterprise e funzionalità specifiche per Java.
Modernizza le applicazioni IBM i con sicurezza grazie a una profonda competenza della piattaforma, un contesto specifico per IBM i, strumenti dedicati alla modernizzazione e un'intelligenza orientata all'ambiente enterprise, progettata per i workflow RPG, COBOL, CL, SQL, DDS e QSYS.