Molti dirigenti ritengono ancora che sostenibilità e redditività siano in conflitto piuttosto che complementari, anche se l'80% dei CEO prevede che gli investimenti nella sostenibilità forniranno risultati di business nell'arco di cinque anni.1 La sostenibilità non deve essere vista come un requisito normativo o un’aspettativa degli stakeholder, ma come un’opportunità per l'efficienza operativa, la trasformazione, il profitto e la crescita.