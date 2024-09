In qualità di Head of Integrated ERP presso Neste, Marko Mäki-Ullakko ha svolto un ruolo importante nella costante trasformazione dei sistemi e dei processi ERP di Neste, compresa l'implementazione della soluzione SAP S/4HANA. A suo avviso, la decisione di Neste di standardizzare SAP integrata in tutte le sue operazioni globali è stata fondamentale per consentire la svolta strategica verso i combustibili rinnovabili. "A livello di dati e di processo, la supply chain per i prodotti rinnovabili è piuttosto diversa da quella dell'attività petrolifera tradizionale," spiega Mäki-Ullakko. "Per molti versi si trattava di un nuovo tipo di attività e avevamo bisogno di nuove basi su cui costruirla."

Forse il modo migliore per illustrare questo contrasto, dice, è guardare indietro, da dove provengono le materie prime rinnovabili. "Nella supply chain tradizionale in entrata per le raffinerie, in genere si hanno grandi volumi provenienti da un'unica fonte, come una petroliera o un oleodotto," spiega. "Con le energie rinnovabili, immagina singole autocisterne che prelevano piccoli carichi di olio esausto da cucina in un ristorante e poi si spostano al punto di raccolta successivo. Si tratta di un'impronta completamente diversa che genera flussi di dati completamente diversi."

La capacità di tenere traccia di questi flussi di dati è fondamentale per il modello di business di Neste per due motivi. A livello operativo, un'efficiente pianificazione della produzione richiede la capacità di tenere traccia degli inventari di materiali in entrata con un elevato grado di granularità. Con una gamma così ampia e diversificata di fonti di materie prime, Neste aveva bisogno di un sistema ERP in grado non solo di tenere traccia di questi dati, ma anche di fornire la trasparenza necessaria per l'ottimizzazione dei processi. È un primo esempio della "nuova fondazione" che Mäki-Ullakko considera così importante.

Poi c'è l'aspetto della sostenibilità. Tra la crescente base di clienti di Neste, l'attrattiva più forte dei suoi prodotti è la loro capacità di aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e neutralità. Il carburante per aerei per le compagnie aeree, che non hanno la possibilità di "passare all'elettrico" con la loro flotta, è un esempio potente. Per ottenere e mantenere l'ambita designazione di "rinnovabile", Neste e i suoi colleghi nel settore dei carburanti sostenibili per l'aviazione monitorano il flusso di input dal ristorante alla raffineria e non solo.

Per Juuso Pusa, Vice President Supply Chain Management, Renewables Products, non si può sopravvalutare l'importanza di acquisire un registro costante e verificabile dei movimenti dei materiali, una prova della provenienza rinnovabile. "Per soddisfare le diverse normative che regolano i prodotti rinnovabili in tutto il mondo, dobbiamo mostrare la fonte delle nostre materie prime, cosa produciamo e a chi viene consegnato," spiega Pusa. "Ecco perché la visibilità trasparente end-to-end dei dati è diventata davvero l'elemento centrale della nostra attività."