La NYPA si è rivolta al business partner IBM Starboard Consulting, LLC per l'integrazione del modulo IBM Maximo for Transportation. La NYPA gode di un rapporto di lunga data con Starboard, che attualmente fornisce all'azienda il supporto completo e i miglioramenti per Maximo. I lavori più recenti includono un importante aggiornamento al software Maximo Asset Management versione 7.6 e l'espansione dell'impronta della soluzione in tutta l'organizzazione.

Caputo e il suo team apprezzano la conoscenza approfondita delle operazioni della NYPA da parte dei consulenti Starboard e l'eccellente servizio clienti. "Come diciamo spesso, ci piace massimizzare il nostro utilizzo di Maximo", afferma Caputo. "Starboard è stata in prima linea nell'aiutarci a procedere, sia dal punto di vista tecnologico, sia per capire come Maximo possa supportare al meglio la nostra attività".

Lani Trotter, Functional Analyst di Starboard, ha assunto il comando del progetto Maximo for Transportation. "La NYPA è un utente Maximo focalizzato e dedicato, e nel tempo le sue pratiche di gestione degli asset sono state formate e implementate all'interno del framework Maximo", spiega. "Era giunto il momento di inserire nel sistema i dati, le pratiche e i processi della flotta."

Il team di Starboard ha lavorato in sede presso la NYPA per contribuire a definire i requisiti della soluzione e avviare lo sviluppo. Tuttavia, durante i primi mesi della pandemia di COVID-19, l'organizzazione ha sospeso il progetto per dare priorità alla salute e alla sicurezza dei dipendenti. Quando il progetto è ripartito, gli stakeholder si sono incontrati virtualmente e hanno lavorato in modo coeso per garantire una transizione fluida dal vecchio al nuovo sistema.

"Poiché la pandemia di COVID-19 ha causato un ritardo, abbiamo utilizzato il tempo a nostra disposizione per estendere il nostro UAT [user acceptance testing], e sono stati condotti ulteriori test per garantire una transizione senza problemi all'implementazione di Maximo", afferma Raihana Azad, Asset Information Analyst presso la NYPA oltre che Project Manager di questa implementazione.

“È stato un grande sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il team Starboard e i gruppi Asset Information, Information Technology e Fleet della NYPA hanno collaborato per garantire il successo", afferma George Perry, Technical Training Instructor presso la NYPA e membro dei gruppi di gestione Maximo Utility Working Group e Northeast Maximo User Group.

In collaborazione con Trotter, Perry ha organizzato la formazione sulla soluzione e la gestione del cambiamento per i 2.300 dipendenti della NYPA, compresa la formazione approfondita per i meccanici e il personale della flotta. L'impresa richiedeva un adattamento continuo alle esigenze dell'organizzazione. Perry e Trotter hanno dovuto assicurasi che la formazione fosse conforme alle linee guida di sicurezza del COVID-19, pur adattandosi alle operazioni stagionali. L'equipaggio sul campo responsabile della rottura del ghiaccio sul fiume Niagara, ad esempio, non è stato disponibile per diverse settimane. Alla fine, Trotter ha tenuto la maggior parte della formazione online, mentre Perry e Brian Everetts, Fleet System Analyst della NYPA, hanno condotto alcune sessioni in loco.

Ora, i dipendenti che devono prenotare un veicolo per un lavoro o programmare un lavoro di riparazione non devono più chiamare il Fleet Department per richiedere informazioni sulla disponibilità, ma possono visualizzare le informazioni in tempo reale online. “La visibilità a livello aziendale su quando e dove vengono allestite le attrezzature, sullo stato delle riparazioni e su quando necessita di manutenzione preventiva, è fondamentale per la pianificazione. La disponibilità delle attrezzature è la chiave del nostro successo”, afferma Perry.

I dipendenti possono anche visualizzare facilmente l'intero storico di un veicolo su un'unica schermata, incluso il registro della manutenzione preventiva e i costi associati. “Una buona gestione patrimoniale ci impone di considerare i costi dell’intera vita dei nostri asset per stabilire gli investimenti futuri. La visibilità attraverso la piattaforma Maximo ci aiuta davvero in questo processo”, afferma Caputo.