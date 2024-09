Aeroporto di Amsterdam Schiphol

La clientela degli aeroporti esige maggiori livelli di flessibilità, servizio e comfort. È possibile ottenere meno ritardi con la manutenzione correttiva e predittiva, utilizzando Watson IoT, per identificare e riparare le risorse che potrebbero rompersi. Risolverli in modo efficiente utilizzando IBM Maximo for Order Management per ridurre al minimo i ritardi ed essere più flessibili. Questa è una parte importante della risposta per vedere volti sorridenti negli ambienti aeroportuali.