Alla fine del 2018, per supportare i processi di business CAFM e immobiliari desiderati, Carillion Alawi ha aiutato PDO a passare dalla soluzione in uso precedentemente a un'istanza basata sul cloud di IBM® Maximo Application Suite . La nuova piattaforma ora supervisiona le attività di manutenzione correttiva e di manutenzione programmata di PDO e, più recentemente, la gestione online degli asset lineari, dei dispositivi Internet delle cose (IoT), della mobilità e del portale clienti dell'azienda. La soluzione Maximo gestisce anche il relativo reporting per oltre 60.000 asset manutenibili.

"Si occupa di tutto ciò che si trova nelle 12 sedi di PDO", spiega Abri. "Manutenzione straordinaria, servizi ambientali, di catering e di pulizia: tutte le principali funzioni di gestione delle strutture nelle nostre sedi, sia nell'entroterra sia lungo la costa".

Inoltre, Carillion Alawi è riuscita a lanciare un nuovo portale clienti e la relativa app per Android, supportata dal software IBM Maximo Anywhere, che consente agli utenti di accedere all'ambiente CAFM dal proprio dispositivo.

Con il sistema principale lanciato alla fine del 2018, PDO ha voluto ampliare rapidamente la portata della soluzione, avvalendosi di altri moduli già integrati.

"Volevamo anche aggiornare il controllo del magazzino e dell'inventario", continua Abri. "Fino a quel momento, il team IFM aveva utilizzato in gran parte processi manuali e basati su documenti cartacei che comportavano lunghe approvazioni, circa 45 giorni, per acquisire nuovi pezzi di ricambio. Complessivamente, utilizzavamo oltre 70.000 fogli di carta ogni anno, il che comportava elevati costi energetici e di stampa".

Per implementare la fase successiva, PDO e Carillion Alawi hanno coinvolto Praxis Solutions, business partner IBM.

"Dopo gli incontri esplorativi iniziali, ci siamo resi conto che, sebbene Carillion Alawi avesse sviluppato un processo di approvvigionamento completo per PDO, c'erano ancora alcuni problemi con i tempi di risposta alla manutenzione per il team di approvvigionamento", racconta Ankit Jain, Solutions Architect e Managing Partner di Praxis. "Abbiamo quindi lavorato con il team di Carillion Alawi per digitalizzare l'intero processo di gestione dei contratti, dell'approvvigionamento e degli inventari, assicurando al contempo che sia Carillion Alawi sia PDO avessero piena visibilità sulle fasi del processo".



Il team di Praxis ha instradato gli sforzi della supply chain di IFM attraverso il software IBM Maximo Asset Management, utilizzando la soluzione per supervisionare la gestione degli inventari, il rifornimento e gli acquisti. Inoltre, grazie alla collaborazione con Carillion Alawi, ha stabilito alcuni standard degli articoli per gli immobili aziendali in PDO e ha sviluppato un catalogo elettronico degli asset per le esigenze di IFM, pulendo e catalogando oltre 11.000 prodotti.

"Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente la visibilità dei processi e ampliare l'implementazione di IBM Maximo tramite l'analisi", aggiunge Jain. "Stiamo implementando diversi KPI, report e dashboard che permetteranno a Carillion Alawi e PDO di avere ulteriori informazioni misurabili sull'efficacia dei processi in atto e di migliorarli per raggiungere l'eccellenza".