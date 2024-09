Qualunque sia il tuo obiettivo di gestione dei talenti, dalla creazione di un'esperienza di assunzione equa alla riqualifica dei dipendenti, le opzioni sono tante. Collabora con i consulenti IBM per il reparto HR e passa rapidamente dal decidere dove applicare l'AI per ottenere un impatto elevato al lancio di un progetto pilota di AI in quattro-sei settimane. In alternativa, inizia ad automatizzare le attività di routine (come la creazione delle descrizioni dei lavori) in pochi minuti con un'unica interfaccia tecnologica, per tutte le applicazioni. IBM Consulting e watsonx Orchestrate apportano la competenza HR e tecnologia AI richieste per aiutarti a creare una forza lavoro vincente.