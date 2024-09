Le funzioni chiave di IBM Cloud Cyber Recovery sono:

1. Isolamento: i firewall isolano l'ambiente dalle reti di produzione e da un air gap virtuale – un criterio firewall che può essere attivato per consentire l'accesso temporaneo al traffico di backup.

2. Camere bianche e sandbox: ripristina in modo sicuro i server protetti utilizzando VMware vSphere ESXi per fornire un ambiente di elaborazione virtualizzato e VMware NSX per fornire reti virtualizzate, routing, firewalling e NAT.

3. Backup sicuro: Veeam Backup and Replication fornisce una copia terziaria protetta da scrittura dei dati di backup completa di un Linux-hardened repository per fornire un repository di storage immutabile per le copie di backup.