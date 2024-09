In questo ambiente di business dinamico il nostro crescente portfolio di soluzioni aiuta a soddisfare le esigenze odierne delle organizzazioni. La scelta è ampia. Soluzioni per il rientro al lavoro, che aiutano a ridurre al minimo i rischi per lavoratori e datori di lavoro. Soluzioni mobili 5G end-to-end per le imprese su dispositivi personalizzabili adatti allo scopo. Previsioni meteo accurate con smartphone Samsung Galaxy. Piattaforma di sicurezza comprovata con Samsung Knox e IBM MaaS 360. E tecnologie emergenti quali realtà aumentata, realtà virtuale e insight acustici per migliorare il lavoro negli stabilimenti.