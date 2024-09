IBM Crypto Anchor Verifier combina l'innovazione in tema di AI e l'imaging ottico per identificare, autenticare o valutare la qualità di prodotti e sostanze sul campo, utilizzando un semplice adattatore per smartphone disponibile in commercio, l'AI e tecniche di machine learning per riconoscere le caratteristiche ottiche di una sostanza, un prodotto o un oggetto. Funziona anche senza connessione di rete.



Gli oggetti e le sostanze che acquistiamo, indossiamo, mangiamo o usiamo ogni giorno hanno modelli ottici unici, a volte non rilevabili dall'occhio umano, che li differenziano gli uni dagli altri. Tali modelli ci permettono di distinguere una pannocchia biologica da una geneticamente modificata, di identificare le impurità nei diamanti e di individuare le merci contraffatte.



Crypto Anchor Verifier ha opportunità d'uso potenzialmente illimitate, che forniscono un modo valido per proteggere e valutare sostanze di ogni tipo. Combinato con la blockchain, poi, rende le transazioni commerciali ancora più sicure. Per cosa ti piacerebbe usarlo?