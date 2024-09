Grazie alla progettazione e allo sviluppo di un'infrastruttura di e-commerce modernizzata e flessibile, Samsung ha le potenzialità per continuare a far crescere le vendite in Corea del Sud attraverso i suoi canali B2C, B2B e B2E. Il team Samsung-IBM continuerà a portare idee innovative sul mercato dell'e-commerce, consentendo a Samsung.com di fornire agli utenti i prodotti e l'esperienza digitale che si aspettano da un leader di mercato.

Alla fiera CES di gennaio 2022 a Las Vegas, Samsung ha annunciato un’iniziativa per costruire un futuro più sostenibile, personalizzato e connesso espressa dal tema “Insieme per domani”. Nel corso del prossimo anno, Samsung lancerà nuovi prodotti per aiutare i consumatori a rendere le esperienze di smart home più fluide e la piattaforma Samsung.com svolgerà un ruolo di primo piano nella presentazione e nella vendita di questi prodotti.

"Per supportare la crescita futura, IBM ci ha consentito di aggiungere funzionalità di e-commerce modernizzate come il live commerce e le offerte di gruppo, che si sono rivelate eccezionali per noi", afferma Kim. “Ci aspettiamo che IBM continui a essere all'avanguardia e a suggerire tendenze sempre nuove nel settore dell’e-commerce”.