Da quarant'anni, IBM e Intel collaborano all'intersezione tra tecnologia e business. La loro partnership si basa sull'innovazione, la fiducia e sul garantire un impatto reale per i clienti.

Oggi guidano soluzioni di calcolo innovative, economiche e flessibili come gli acceleratori AI Intel Gaudi 3 su IBM Cloud. Stiamo promuovendo i progressi di semiconduttori grazie alla potenza di IBM Research e Intel. E stiamo offrendo ai clienti risultati concreti, supportati dalla nostra tecnologia, dal nostro ecosistema aperto e dalla profonda competenza di IBM Consulting.