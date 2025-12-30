IBM e Intel

IBM e Intel stanno accelerando i progressi dell'AI e dei semiconduttori aziendali, promuovendo ecosistemi aperti e fornendo soluzioni informatiche convenienti e flessibili per le aziende
Accelera la trasformazione nell'era dell'AI

Da quarant'anni, IBM e Intel collaborano all'intersezione tra tecnologia e business. La loro partnership si basa sull'innovazione, la fiducia e sul garantire un impatto reale per i clienti.

Oggi guidano soluzioni di calcolo innovative, economiche e flessibili come gli acceleratori AI Intel Gaudi 3 su IBM Cloud. Stiamo promuovendo i progressi di semiconduttori grazie alla potenza di IBM Research e Intel. E stiamo offrendo ai clienti risultati concreti, supportati dalla nostra tecnologia, dal nostro ecosistema aperto e dalla profonda competenza di IBM Consulting.

 
Intel Gaudi 3 su IBM Cloud

Sblocca, innova e implementa nuove soluzioni AI con gli acceleratori AI Intel Gaudi 3 su IBM Cloud, progettati per aiutarti a scalare in modo conveniente i workload di AI generativa con alte prestazioni, flessibilità di distribuzione e sviluppo aperto.

Innovazioni tecnologiche IBM® Watson NLP ottiene un aumento delle prestazioni con le tecnologie Intel
I processori Intel Xeon Scalable garantiscono prestazioni superiori ai clienti IBM Watson NLP.
Ottimizzazioni IBM watsonx.data e Intel:
IBM e Intel hanno collaborato per accelerare watsonx.data sui processori Intel, con ottimizzazioni che hanno dimostrato di offrire prestazioni più elevate sui processori Intel Xeon Scalable di 4a e 5a generazione.
Le tecnologie Intel accelerano la RAG su watsonx.ai
Collaborazione per accelerare il server watsonx.ai per i modelli di embedding del testo.
Processori Intel Xeon di quarta generazione con IBM® Storage Fusion HCI
Sfruttando i processori Intel Xeon di quarta generazione con IBM Storage Fusion HCI, le aziende possono ridurre la loro impronta infrastrutturale esistente e il consumo energetico, sbloccando al contempo funzionalità avanzate.
Collaborazione nella ricerca e sviluppo di semiconduttori

IBM e Intel stanno ampliando i confini delle possibilità offerte dalla tecnologia dei semiconduttori. Insieme, ci concentriamo sull'avanzamento delle architetture di logica, packaging e chip di nuova generazione, inclusa l'esplorazione di nuovi materiali che possono offrire migliori prestazioni, raggiungere maggiore efficienza energetica e consentire ulteriore scala.
Collaborazione presso Albany Nanotech

IBM e Intel collaborano presso l'Albany NanoTech Complex di NY CREATES, uno dei più avanzati hub di ricerca e sviluppo di semiconduttori al mondo. I team lavorano insieme nella ricerca sui materiali e nella litografia, nel packaging e nell'integrazione e altro ancora.
Innovazione dei materiali e dei processi

Stiamo lavorando insieme per sviluppare e applicare materiali rivoluzionari che migliorano il modo in cui i chip vengono costruiti e funzionano. Questo progresso è particolarmente importante poiché nuovi workload come l'AI generativa impongono più richieste che mai alle tecnologie dei semiconduttori.
Guardare al futuro

Combinando i punti di forza della ricerca di IBM con la scala produttiva di Intel, stiamo contribuendo ad accelerare il percorso dal laboratorio alla fabbrica.
In primo piano Red Hat lancia la community LLM-D, potenziando l'inferenza della gen AI distribuita su larga scala
Un progetto open source con Red Hat e IBM supportato da Intel che risponde all'esigenza più cruciale del futuro dell'AI generativa: l'inferenza su larga scala.
Acceleratori AI Intel Gaudi 3 ora disponibili su IBM Cloud
Scopri come sbloccare nuove soluzioni AI con gli acceleratori AI Intel Gaudi 3 su IBM Cloud.
Intel e IBM collaborano per fornire migliori prestazioni in termini di costi per l'innovazione dell'AI
Scopri di più sulla collaborazione e sul suo impatto nel nostro articolo.
Come Intel e IBM aiutano le imprese ad accelerare l'innovazione
IBM Cloud e Intel annunciano le nuove soluzioni di confidential computing, la partnership Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance e una serie di summit globali.
IBM Cloud e Intel lanciano una nuova sandbox cloud personalizzata
I clienti di IBM Cloud Virtual Servers for VPC ora possono testare le prestazioni dei processori Intel Xeon di seconda e quarta generazione su varie applicazioni.
Innovare con i clienti

Negli ultimi due anni, Intel e IBM hanno organizzato una serie globale di 16 eventi di networking ed educazione per i clienti. Questi eventi hanno coinvolto oltre 2.500 partecipanti, mostrando modi per massimizzare l'AI aziendale, la sicurezza e i risultati dell'hybrid cloud con soluzioni IBM Cloud accelerate dalle tecnologie Intel. 

I partecipanti avranno la possibilità di apprendere dai leader del settore come stanno creando esperienze più nuove e più ricche per i loro clienti, favorendo la crescita del fatturato. Gli eventi in programma si terranno a Parigi, San Paolo, Toronto e Tokyo.
L'ecosistema Intel su IBM Cloud soluzioni VMware
Migra i workload VMware su IBM Cloud con i tuoi strumenti, le tue tecnologie e le tue competenze esistenti. L'integrazione e l'automazione con Red Hat OpenShift accelerano l'innovazione con servizi come AI, analytics e altro ancora.
Soluzioni SAP
Impiega un'infrastruttura e soluzioni ad alte prestazioni che migliorano il tuo panorama IT aziendale. SAP su IBM Cloud è un cloud pronto per le imprese che gestisce le tue esigenze di sicurezza, affidabilità e conformità.
Soluzioni Red Hat
Combina l'innovazione di una comunità globale di sviluppatori open source con competenze senza pari nei modelli di settore, nel cloud e nell'AI per superare le sfide più rapidamente e ottenere risultati migliori.
IBM® Confidential Computing
Proteggi i tuoi dati con la più ampia selezione di tecnologie di sicurezza e crittografia dei dati di IBM® Z, IBM® LinuxONE e Intel Xeon on IBM Cloud.
IBM Cloud Virtual Server for VPC
Macchine virtuali altamente scalabili, single tenant e multitenant, che puoi avviare rapidamente per ottenere il massimo isolamento e controllo della rete. I processori Intel Xeon incrementano la potenza e rendono tutto più semplice e sicuro.
IBM Cloud bare metal servers
Bare Metal Server single tenant 100% dedicati per il massimo delle prestazioni, della sicurezza e dei controlli. I processori Intel Xeon incrementano la potenza e rendono tutto più semplice e sicuro.
Risorse IBM consente alle imprese di scalare l'AI
IBM Cloud offre soluzioni hybrid cloud facilmente implementabili, scalabilità e accessibilità economica con acceleratori AI Intel Gaudi 3.
Intel e IBM Cloud: meglio insieme
Un IBM Cloud accelerato da Intel è progettato per offrire le prestazioni, la sicurezza e la flessibilità con basso costo di proprietà (TCO) di cui hai bisogno per massimizzare le possibilità del tuo hybrid cloud oggi e in futuro.
Approccio basato sulla scienza
La leadership di Intel nel settore, unita all'approccio "scientifico della consulenza" di IBM Consulting con IBM® Consulting Advantage, può aiutare i clienti ad accelerare verso il futuro utilizzando le tecnologie più recenti.
