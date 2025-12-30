IBM e Intel stanno accelerando i progressi dell'AI e dei semiconduttori aziendali, promuovendo ecosistemi aperti e fornendo soluzioni informatiche convenienti e flessibili per le aziende
Da quarant'anni, IBM e Intel collaborano all'intersezione tra tecnologia e business. La loro partnership si basa sull'innovazione, la fiducia e sul garantire un impatto reale per i clienti.
Oggi guidano soluzioni di calcolo innovative, economiche e flessibili come gli acceleratori AI Intel Gaudi 3 su IBM Cloud. Stiamo promuovendo i progressi di semiconduttori grazie alla potenza di IBM Research e Intel. E stiamo offrendo ai clienti risultati concreti, supportati dalla nostra tecnologia, dal nostro ecosistema aperto e dalla profonda competenza di IBM Consulting.
Sblocca, innova e implementa nuove soluzioni AI con gli acceleratori AI Intel Gaudi 3 su IBM Cloud, progettati per aiutarti a scalare in modo conveniente i workload di AI generativa con alte prestazioni, flessibilità di distribuzione e sviluppo aperto.
IBM e Intel stanno ampliando i confini delle possibilità offerte dalla tecnologia dei semiconduttori. Insieme, ci concentriamo sull'avanzamento delle architetture di logica, packaging e chip di nuova generazione, inclusa l'esplorazione di nuovi materiali che possono offrire migliori prestazioni, raggiungere maggiore efficienza energetica e consentire ulteriore scala.
IBM e Intel collaborano presso l'Albany NanoTech Complex di NY CREATES, uno dei più avanzati hub di ricerca e sviluppo di semiconduttori al mondo. I team lavorano insieme nella ricerca sui materiali e nella litografia, nel packaging e nell'integrazione e altro ancora.
Stiamo lavorando insieme per sviluppare e applicare materiali rivoluzionari che migliorano il modo in cui i chip vengono costruiti e funzionano. Questo progresso è particolarmente importante poiché nuovi workload come l'AI generativa impongono più richieste che mai alle tecnologie dei semiconduttori.
Combinando i punti di forza della ricerca di IBM con la scala produttiva di Intel, stiamo contribuendo ad accelerare il percorso dal laboratorio alla fabbrica.
Negli ultimi due anni, Intel e IBM hanno organizzato una serie globale di 16 eventi di networking ed educazione per i clienti. Questi eventi hanno coinvolto oltre 2.500 partecipanti, mostrando modi per massimizzare l'AI aziendale, la sicurezza e i risultati dell'hybrid cloud con soluzioni IBM Cloud accelerate dalle tecnologie Intel.
I partecipanti avranno la possibilità di apprendere dai leader del settore come stanno creando esperienze più nuove e più ricche per i loro clienti, favorendo la crescita del fatturato. Gli eventi in programma si terranno a Parigi, San Paolo, Toronto e Tokyo.
