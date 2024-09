Con soluzioni per le telecomunicazioni e i servizi finanziari, IBM è la prima a progettare offerte cloud specifiche per il settore. La nostra soluzione di automazione di rete IBM Cloud for Telecommunications, alimentata dall'AI, accelera la fornitura di servizi 5G ed edge per ridurre i costi e modernizzare le reti. Con IBM Cloud for Financial Services, le banche possono ospitare con fiducia applicazioni mission-critical nel cloud per operare in modo più rapido ed efficiente.

IBM Cloud sta trasformando i settori con modalità più intelligenti di fare business e migliorare le esperienze dei clienti.