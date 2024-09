L'individuazione dei mezzi per aggiornare e potenziare l'eamli è avvenuta grazie a un incontro fortuito davanti a un tè con il Primo Ministro. Perfettamente normale.

"Siamo stati invitati al civico 10 di Downing Street", ricorda Webber, "a un tea party in giardino organizzato da Theresa May e dal Dipartimento per il commercio internazionale. Hanno riunito grandi aziende e PMI del settore della tecnologia in forte crescita, tra cui un altro dei nostri cofondatori, Andy McCartney, con l'auspicio che si inneschino discussioni interessanti. Ed è stato lì che abbiamo incontrato IBM e ci siamo subito trovati bene".

Riconoscendo le funzionalità offerte dalla tecnologia IBM, Whitespace ha scelto rapidamente di diventare IBM Business Partner e di migliorare eamli con IBM Cloud Paks e Red Hat® OpenShift®.

La soluzione aggiornata offre uno strumento di decision intelligence basato sui dati, supportato dal machine learning avanzato creato da un algoritmo genetico. "Estraendo i dati da tutti gli investimenti e le risorse ad essi collegati, eamli crea una visione a 360 gradi di tutti i progetti e programmi attualmente attivi", aggiunge Webber. "Tutti i dati sono in un unico posto, così i decision maker possono pianificare di conseguenza."

"Consente inoltre agli utenti di creare un sandbox in cui esistono tutti i loro progetti e programmi", continua. "Così possono iniziare a fare simulazioni di 'What if?' in tempo reale rispetto ai dati attuali, per vedere cosa succederebbe se si apportassero modifiche al budget o alle tempistiche. Con eamli hanno effettivamente più di tre milioni di data scientist e analisti aziendali che eseguono tutte le simulazioni contemporaneamente in meno di un secondo."

Red Hat OpenShift funge da ambiente di sviluppo primario per eamli, mentre IBM Cloud Pak, in particolare IBM Cloud Pak® for Business Automation e IBM Cloud Pak for Data, aiutano con la governance e l'integrazione dei dati, connettendo rapidamente set di dati e sistemi client pertinenti. E per supportare l'istanza del governo britannico, l'azienda ha implementato l'offerta all'interno di un'istanza containerizzata di IBM® Cloud; tuttavia, eamli è indipendente dal cloud, in grado di supportare qualsiasi piattaforma scelta da un utente.

Per semplificare l'uso della tecnologia IBM all'interno della sua offerta, Whitespace ha firmato un IBM® Embedded Solution Agreement (ESA). "Ci offre chiari vantaggi dal punto di vista ingegneristico e della roadmap", osserva Webber. “Potendo incorporare IBM Automation direttamente in eamli, possiamo collegare più rapidamente i dati richiesti e distribuirli per i nostri clienti. E poiché siamo un'azienda in rapida crescita, ci piace avere una chiara comprensione dei costi e delle opportunità. Nell'ambito dell'ESA, abbiamo una quota di royalty a prezzo fisso per la tecnologia IBM, che è ideale per noi in quanto vogliamo crescere in termini di dimensioni".