Velotix aveva già una profonda esperienza interna nell'AI e nella governance delle politiche, ma ha scelto di aumentare le proprie funzionalità con l'infrastruttura AI di IBM per ridurre i tempi di sviluppo e per ottimizzare la scalabilità. Creare l'assistente conversazionale in modo indipendente avrebbe richiesto mesi, quindi il team si è rivolto al portafoglio di prodotti AI IBM® watsonx per una distribuzione rapida e sicura.

La chiave di questa decisione è stata la flessibilità della distribuzione on-premise per i modelli AI di IBM watsonx, un requisito critico nei settori altamente regolamentati come quello finanziario e sanitario. "I clienti devono sempre mantenere il pieno controllo su come l'AI interagisce con i loro dati sensibili", spiega Segal.

IBM è stata anche una scelta estremamente rassicurante. "Avere la tecnologia IBM dietro le quinte è un moltiplicatore di credibilità", afferma Segal. "È come mettere un adesivo 'IBM inside' sul nostro prodotto".

Insieme a IBM® Client Engineering, Velotix ha creato un assistente in linguaggio naturale in grado di generare e convalidare policy, verificare la conformità e semplificare gli accessi, il tutto utilizzando piattaforme familiari come Slack e Outlook.

Velotix è rimasto il motore dell'innovazione, mentre i prodotti IBM, come IBM® watsonx Orchestrate, IBM® watsonx.ai e IBM® watsonx.data, hanno contribuito all'integrazione di livello aziendale e a un time-to-value rapido.