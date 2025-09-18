Velotix migliora la sua piattaforma di accesso ai dati arricchita con l'AI grazie a IBM® watsonx
Velotix, una startup fondata nel 2021, crea soluzioni di sicurezza dei dati per aiutare le aziende a massimizzare l'impatto dei propri dati. La piattaforma di accesso ai dati Velotix aiuta le aziende a scoprire e unificare i dati all'interno dei silos, a concedere l'access alle persone giuste e ad automatizzare la creazione e l'applicazione di politiche robuste.
Il sistema principale della piattaforma utilizza AI avanzata e analytics comportamentale per evolvere in modo dinamico le politiche di accesso in base ai cambiamenti dei pattern degli utenti e dei requisiti normativi. Il motore AI proprietario di Velotix aiuta a garantire la conformità delle politiche su larga scala senza interventi manuali ripetuti.
Per migliorare ulteriormente l'usabilità e accelerare l'adozione, Velotix ha deciso di incorporare un assistente conversazionale nella propria soluzione. "Con l'AI a supporto delle query in linguaggio naturale, permettiamo agli utenti di rimanere concentrati sul proprio lavoro, mentre l'applicazione intelligente delle politiche viene eseguita silenziosamente in background", afferma Yoram Segal, Chief Technology Officer e Chief AI Officer di Velotix.
Velotix aveva già una profonda esperienza interna nell'AI e nella governance delle politiche, ma ha scelto di aumentare le proprie funzionalità con l'infrastruttura AI di IBM per ridurre i tempi di sviluppo e per ottimizzare la scalabilità. Creare l'assistente conversazionale in modo indipendente avrebbe richiesto mesi, quindi il team si è rivolto al portafoglio di prodotti AI IBM® watsonx per una distribuzione rapida e sicura.
La chiave di questa decisione è stata la flessibilità della distribuzione on-premise per i modelli AI di IBM watsonx, un requisito critico nei settori altamente regolamentati come quello finanziario e sanitario. "I clienti devono sempre mantenere il pieno controllo su come l'AI interagisce con i loro dati sensibili", spiega Segal.
IBM è stata anche una scelta estremamente rassicurante. "Avere la tecnologia IBM dietro le quinte è un moltiplicatore di credibilità", afferma Segal. "È come mettere un adesivo 'IBM inside' sul nostro prodotto".
Insieme a IBM® Client Engineering, Velotix ha creato un assistente in linguaggio naturale in grado di generare e convalidare policy, verificare la conformità e semplificare gli accessi, il tutto utilizzando piattaforme familiari come Slack e Outlook.
Velotix è rimasto il motore dell'innovazione, mentre i prodotti IBM, come IBM® watsonx Orchestrate, IBM® watsonx.ai e IBM® watsonx.data, hanno contribuito all'integrazione di livello aziendale e a un time-to-value rapido.
Con watsonx e gli esperti di IBM® Client Engineering, Velotix ha lanciato un assistente AI completamente funzionale in un solo mese, riducendo i tempi di sviluppo di oltre l'80%. Senza questa collaborazione, il processo avrebbe richiesto sei mesi o più.
Si prevede che l'assistente AI integrato ridurrà i costi di conformità del 60%-70%, con attività manuali ridotte fino al 95%. Poiché l'assistente funziona utilizzando gli strumenti familiari del posto di lavoro, i clienti non subiscono alcuna interruzione di servizio e possono godere di un valore immediato.
"La nostra piattaforma riduce i tempi di accesso ai dati e di conformità da diversi mesi a pochi minuti", afferma Segal. "IBM® watsonx accelera i tempi di consegna, ma l'intelligenza dietro la piattaforma è tutta di Velotix. Fin dal primo giorno, i nostri clienti sono riusciti a comunicare con i loro dati come parlano con un collega, mentre l'assistente si occupa di tutto il resto."
Velotix sta anche esplorando l'integrazione di IBM® Quantum per consolidare ulteriormente le proprie offerte di sicurezza dei dati, rafforzando il loro impegno a rimanere all'avanguardia nell'innovazione. "Insieme a IBM, stiamo proteggendo il futuro dei dati aziendali", conclude Segal.
Velotix aiuta le prganizzazioni a gestire i silo e a utilizzare i propri dati in modo efficace, mantenendoli al contempo sicuri e conformi. Fondata nel 2021, Velotix è pioniera di un modo più intelligente di unificare, governare e proteggere l'accesso ai dati in tutte le aziende.
