NAMI ha trasformato le operazioni di Unipol con un impatto immediato e a lungo termine. I tempi di risposta agli eventi sono scesi da 20 minuti a soli 90 secondi, accelerando la risoluzione e riducendo le interruzioni. In due mesi, NAMI ha analizzato oltre 800 eventi di sistema, risolvendone autonomamente molti e segnalandone solo 538. In precedenza, la sala controllo di Unipol monitorava solo il 26% degli eventi quasi in tempo reale. Da giugno 2025, NAMI ha rilevato il 100%, permettendo ai team tecnici di concentrarsi su iniziative strategiche di maggior valore.

L'efficienza operativa è notevolmente migliorata, con i tempi per i processi contabili e per i reclami ridotti da 21 a 18 ore, mentre il tempo di gestione degli incidenti è diminuito del 90%, consentendo ai team tecnici di analizzare i dati più rapidamente. Integrando oltre una dozzina di sistemi di monitoraggio in un data lake unificato, NAMI ha promosso il monitoraggio in tempo reale, l'analytics predittiva e la reportistica automatizzata, con un miglioramento del processo decisionale.

Guardando al futuro, Unipol prevede di espandere NAMI con la completa automazione degli eventi, la trasformazione dei processi basata su AI e il supporto hybrid cloud, evolvendosi verso infrastrutture migliorate con tecnologia IBM z17 per consentire un'ottimizzazione continua e un'evoluzione intelligente del business.