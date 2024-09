Il reparto IT di Tomago svolge un ruolo fondamentale nel mantenere in produzione le linee di crogioli. "Ad esempio, disponiamo di un ampio magazzino di pezzi di ricambio per le infrastrutture critiche degli impianti e ci affidiamo alla nostra piattaforma ERP SAP per individuare rapidamente tali parti in caso di rotture", afferma Dennis Moncrieff, IT Superintendent di Tomago. "Dobbiamo riprendere la produzione il prima possibile."

Diversi anni fa, il team IT è stato contattato da un fornitore di terze parti che ha offerto a Tomago l'opportunità di aggiornare il software SAP, essenziale per l'azienda, alla piattaforma SAP HANA , a condizione che Tomago migrasse anche verso un fornitore di cloud pubblico.

Tuttavia, non molto tempo dopo aver completato la migrazione, per Tomago iniziarono i problemi. "Il cloud per noi era un rebus. Non sapevamo dove mettere le mani", afferma Moncrieff. "Era difficile prendere decisioni perché non riuscivamo a vedere quanta capacità veniva utilizzata dall'ambiente. Riuscivamo solo ad effettuare un monitoraggio di base".

"A Tomago erano certi che il servizio funzionava, ma più di questo non sapevano", afferma Talor Holloway, Chief Technical Officer di Advent One, IBM Business Partner. "Come facevano a creare un ambiente sandbox o come potevano sapere che i backup venivano eseguiti? Dov'erano le prove?"

Lavorare con il cloud pubblico ha presentato ostacoli anche per quanto riguarda le iniziative di sviluppo. "Il provider voleva affidabilità e tempi di attività per la soluzione attuale, e per noi era diventato difficile fare qualcosa di innovativo", afferma Moncrieff. "Non potevamo svolgere il lavoro di sviluppo al di fuori dell'orario lavorativo, quindi anche questo ostacolava il progresso."

Con l'avvicinarsi della scadenza del contratto con il fornitore di cloud pubblico, nell’ottobre 2020, Moncrieff ha visto emergere un’altra opportunità. Prima di migrare verso il cloud pubblico, Tomago gestiva in loco una versione SAP ERP on-premise, ospitata su un'infrastruttura IBM Power Systems di prima generazione. Il fatto che l'hardware Power Systems non fosse all'epoca certificato SAP ha influenzato la decisione di migrare verso una soluzione di cloud pubblico certificata SAP.