TalkTalk, lanciato oltre due decenni fa come fornitore di servizi di telecomunicazione, rimane fedele alla sua missione fondante: rendere la connettività accessibile e conveniente per le persone in tutto il Regno Unito. "Ci definiamo un value operator", afferma Colin Hardy, Head of Intrusions and Investigations. "Offriamo servizi a banda larga a tariffe altamente competitive a oltre quattro milioni di clienti".

Dopo anni di crescita costante che hanno visto numerose acquisizioni, TalkTalk doveva garantire che le sue funzionalità di sicurezza continuassero a evolversi insieme alla sua attività. L'azienda ha deciso così di tornare a svolgere internamente le attività precedentemente esternalizzate, avviando un piano a lungo termine per la maturazione delle operazioni di sicurezza.

La strategia di TalkTalk si concentra sullo sviluppo di tre competenze critiche in materia di sicurezza: persone, processi e tecnologia. Con un team di sicurezza di recente ampliamento, l'organizzazione ha rapidamente identificato la necessità di rafforzare l'IT legacy con una potente piattaforma di risposta agli incidenti.

"Poiché siamo un'azienda che si è sviluppata tramite acquisizioni, disponiamo di molti tipi diversi di ambienti di rete e apparecchiature legacy", afferma Hardy. "Volevamo essere in grado di utilizzare tutti gli strumenti di sicurezza in cui abbiamo investito, unendoli per ricavarne dati più ricchi e perfezionando realmente le nostre capacità di risposta."