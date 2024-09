SulAmérica, la più grande compagnia assicurativa indipendente del Brasile, è sempre stata attenta nel ricercare soluzioni che migliorassero le relazioni con i clienti. Ad esempio, ha offerto ai propri clienti un processo semplificato per presentare una richiesta di risarcimento per furto di veicolo creando un'applicazione che utilizza il GPS per segnalare e rintracciare un'auto rubata. Questo è solo un esempio della solida esperienza di SulAmérica come azienda pionieristica pronta a sposare nuove tecnologie per trasformare il proprio business. Un fattore chiave della sua trasformazione è stata l'adozione di Kubernetes. SulAmérica dispone di una moltitudine di applicazioni mission-critical interne e orientate ai consumatori che vengono eseguite sulla piattaforma. Il suo obiettivo principale è quello di ottimizzare le modalità di interazione con i clienti e di poter rispondere rapidamente alle dinamiche in continua evoluzione del mercato assicurativo.

Gestire Kubernetes su larga scala è un'operazione complessa. Il team NOC & Web di SulAmérica è responsabile delle prestazioni di 57 applicazioni mission-critical. Queste applicazioni comprendono circa 7.000 contenitori (~3.000 pod) e vengono eseguite su un mix ibrido di Red Hat® OpenShift® (virtualizzato e bare metal), Google Kubernetes Engine (GKE) e Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Come in molte organizzazioni, il team si era affidato al monitoraggio: applicando OpenShift e altre dashboard per gestire la piattaforma e lo strumento di ottimizzazione dei costi del cloud ibrido per monitorare tutte le applicazioni. Quando si verificavano dei colli di bottiglia delle risorse, il team analizzava le metriche di utilizzo per identificare il problema. Questo approccio manuale significava dover intervenire sui problemi di prestazioni dopo che si erano verificati. Ciò ha rallentato il team e ha impedito loro di dedicare quanto più tempo possibile all’innovazione che il loro investimento in Kubernetes avrebbe dovuto promuovere. Questo tipo di approccio non poteva adattarsi alle esigenze aziendali di SulAmérica.

Anche la resilienza stava diventando un problema. Quando uno dei nodi bare metal non ha funzionato a causa di un certificato host scaduto, il team ha capito di dover modificare la modalità di gestione delle risorse. "L'azienda si affida a noi per le prestazioni delle nostre applicazioni, in modo che i nostri clienti abbiano la migliore esperienza nell'utilizzare i nostri servizi digitali", spiega l'Analyst Technology Leader del team NOC & Web di SulAmérica. "Man mano che la nostra attività cresceva, la piattaforma OpenShift doveva adattarsi e sapevamo che doveva esserci un modo migliore per gestire la complessità". Questo è il motivo per cui sono passati alla soluzione di ottimizzazione dei costi del cloud ibrido IBM® Turbonomic® .