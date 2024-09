Sebbene questo approccio frugale fosse ottimale per i requisiti di budget, non era adeguato a supportare l’attività e la mission della BBC di fornire costantemente contenuti di alta qualità che informano, istruiscono e ispirano gli spettatori in tutto il mondo.

Prima dell'arrivo di Waddell, il team riceveva regolarmente reclami da parte degli utenti finali. Poiché gli strumenti esistenti non erano in grado di individuare adeguatamente la causa principale, Waddell e il suo team erano bloccati in un ciclo costante di interventi di emergenza. Non potevano prevenire in modo proattivo i problemi di prestazioni nel loro ambiente on-premise con 1.000 macchine virtuali (VM) e avevano poco tempo per concentrarsi su iniziative strategiche. Dovevano trovare un modo per ridurre al minimo i costi e garantire contemporaneamente le prestazioni delle applicazioni. È stato allora che si sono rivolti alla soluzione IBM Turbonomic Application Resource Management (ARM).