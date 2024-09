Repo Cyber Ltd.

L'azienda ha valutato molti dei principali fornitori di servizi cloud prima di selezionare IBM. "[Il team IBM] ha creduto nella nostra soluzione e ci ha aiutato a determinarne l'architettura", afferma Mindali. "Poi, in breve tempo, ci hanno aiutato a configurare la nostra app e ad espanderne le funzionalità con un rischio minimo per la nostra azienda." Come partecipante all'IBM Global Entrepreneur Program for Cloud Startups, Repo Cyber ha ottenuto un accesso conveniente alla piattaforma IBM Cloud e ad altre preziose risorse tecniche e di business.

Repo Cyber ha testato la sua app a Kiryat Yam, una città portuale israeliana di quasi 40.000 abitanti, tra cui russi, nordafricani, etiopi e altre popolazioni immigrate che parlano lingue diverse. Le forze di polizia della città e gli altri primi soccorritori gestiscono una serie di eventi, tra cui atti di terrorismo, violenza domestica, vandalismo e lesioni e danni causati dai terremoti. Inoltre, il centro C&C della città monitora le strade e la costa mediterranea attraverso le webcam e riceve informazioni da sistemi di controllo del traffico, satelliti meteorologici, sensori di qualità dell'aria e rilevatori di terremoti.

Attraverso un programma pilota, Repo Cyber e IBM hanno collaborato con le autorità della città per integrare il sistema Repo Cyber con la rete C&C della città e rendere l'app disponibile per residenti e turisti. La gente ora può denunciare facilmente qualsiasi evento come crimini pericolosi, terremoti e altri eventi potenzialmente letali ma anche problemi meno gravi per la salute pubblica e la sicurezza, come la mancata raccolta di rifiuti o la presenza di buche nelle strade della città. Possono utilizzare messaggi, fotografie, video o messaggi vocali con la certezza che i loro dati personali rimarranno anonimi. L'app offre anche la possibilità di comunicare in più di 80 lingue.

La tecnologia IBM Watson® AI analizza rapidamente le informazioni, correlandole con report simili di altri soggetti e con i dati pertinenti raccolti dai sistemi di monitoraggio della città. Incrocia inoltre i dati con database di veicoli a motore, terroristi, fuggitivi e altro. Sulla base di questa analisi avanzata, il sistema Repo Cyber avvisa automaticamente le agenzie governative competenti in modo che possano prendere decisioni informate su come intervenire. Se necessario, traduce anche i report per gli operatori del centro C&C della città e per altri funzionari, la maggior parte dei quali parla l'ebraico come prima lingua. Tutto questo avviene nel cloud in pochi secondi.

"Ad esempio, un cittadino segnala che una strada è inondata", spiega Mindali. "Un'inondazione in strada si verifica solo in due modi: a causa di una pioggia eccessiva o di un tubo dell’acqua esploso… Il sistema Repo Cyber estrae dati da ogni singola API, ottenendo informazioni sull’ambiente, il meteo, cosa sta succedendo, tutto ciò che consente fornire un rapporto finale dettagliato al decisore finale [per aiutarlo a determinare] se ha bisogno di inviare una macchina della polizia."

Le forze di polizia della città, i vigili del fuoco e gli altri soccorritori ricevono informazioni attraverso portali mobili e web dedicati. Mindali sottolinea che l'intelligence di Repo Cyber consente loro di rispondere con maggiore rapidità e urgenza a situazioni pericolose prima che si intensifichino e causino potenzialmente gravi lesioni o morte. Racconta come un cittadino abbia recentemente utilizzato l'app per segnalare in modo anonimo che due adolescenti stavano guidando pericolosamente su biciclette elettriche. "Quando il poliziotto è intervenuto, ha scoperto che uno dei ragazzi portava con sé diverse bustine di [marijuana], pronte per essere vendute ai giovani delle scuole medie", racconta Mindali. "Poiché il sistema Repo Cyber ha avvisato la polizia di un evento pericoloso, è stato possibile rispondere rapidamente e, alla fine, prevenire un evento più grave".

Repo Cyber ha collaborato con IBM per progettare un'architettura per una soluzione ibrida e multicloud con i seguenti offerti su una base aperta di IBM Cloud:

Il servizio IBM API Connect® garantisce un gateway singolo, firmato e crittografato per le connessioni con i sistemi municipali e altri sistemi di terze parti.

IBM Blockchain Platform, supportato da Hyperledger Fabric della Linux Foundation, convalida la fonte di ogni comunicazione con i cittadini tramite i dati personali.

Il database distribuito IBM Cloudant® accelera e scala la capacità di throughput e di data storage.

La soluzione IBM Identity and Access Management garantisce l'accesso degli utenti in modo sicuro.

IBM Watson IoT® Platform acquisisce dati dalla rete di dispositivi intelligenti della città.

Il servizio IBM Watson Knowledge Studio addestra modelli altamente accurati per l'analisi di messaggi, video, immagini e altri dati non strutturati.

Il servizio IBM Watson Visual Recognition tagga, classifica e addestra i contenuti visivi in modo rapido e accurato.

I servizi multicloud forniscono traduzioni speech-to-text in più lingue, incluso l'ebraico.