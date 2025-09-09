Options Clearing Corporation (OCC) è l'unica central counterparty clearinghouse per le opzioni quotate negli Stati Uniti. Serve oltre 100 soci, tra cui alcuni dei maggiori broker-dealer statunitensi, società di intermediazione mobiliare e commercianti di commissioni sui futures, che si affidano ai servizi di compensazione e gestione del rischio efficienti ed efficaci di OCC. Con una storia che dura da più di 50 anni, OCC è stata designata come Systemically Important Financial Market Utility (SIFMU) nel 2012, amplificando il suo ruolo critico nel marketplace.

Tuttavia, l'organizzazione ha dovuto affrontare numerose sfide nella gestione della crescente complessità delle transazioni in tutto l'ecosistema. Le operazioni manuali, la lentezza degli aggiornamenti, i colli di bottiglia della scalabilità e la necessità di una sicurezza rigorosa hanno reso l'integrazione e la governance sempre più difficili all'interno della sua infrastruttura IT legacy. OCC veniva rallentata soprattutto dagli ampi processi manuali e dai cicli di aggiornamento che richiedevano fino a 18 mesi, anche per gli aggiornamenti minori delle versioni. OCC aveva bisogno di modernizzare la sua infrastruttura e adattarsi alle nuove tecnologie per garantire resilienza e sicurezza continua al mercato delle opzioni quotato negli Stati Uniti.