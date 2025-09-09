OCC accelera gli aggiornamenti del sistema e rafforza la resilienza del mercato con le soluzioni containerizzate di IBM® Sterling
Options Clearing Corporation (OCC) è l'unica central counterparty clearinghouse per le opzioni quotate negli Stati Uniti. Serve oltre 100 soci, tra cui alcuni dei maggiori broker-dealer statunitensi, società di intermediazione mobiliare e commercianti di commissioni sui futures, che si affidano ai servizi di compensazione e gestione del rischio efficienti ed efficaci di OCC. Con una storia che dura da più di 50 anni, OCC è stata designata come Systemically Important Financial Market Utility (SIFMU) nel 2012, amplificando il suo ruolo critico nel marketplace.
Tuttavia, l'organizzazione ha dovuto affrontare numerose sfide nella gestione della crescente complessità delle transazioni in tutto l'ecosistema. Le operazioni manuali, la lentezza degli aggiornamenti, i colli di bottiglia della scalabilità e la necessità di una sicurezza rigorosa hanno reso l'integrazione e la governance sempre più difficili all'interno della sua infrastruttura IT legacy. OCC veniva rallentata soprattutto dagli ampi processi manuali e dai cicli di aggiornamento che richiedevano fino a 18 mesi, anche per gli aggiornamenti minori delle versioni. OCC aveva bisogno di modernizzare la sua infrastruttura e adattarsi alle nuove tecnologie per garantire resilienza e sicurezza continua al mercato delle opzioni quotato negli Stati Uniti.
Spinta dalla necessità di aggiornamenti più rapidi e funzionalità avanzate, OCC si è avvalsa dell'aiuto di IBM® Client Engineering. Il team di IBM ha progettato una soluzione di containerizzazione utilizzando il software di scambio dati IBM® Sterling B2B, tra cui IBM® Sterling B2B IntegratorTM, Sterling External Authentication Server (SEAS), Sterling Secure Proxy e Sterling Control Center Monitor.
Il piano di implementazione prevede un duplice approccio per supportare contemporaneamente sia l'ambiente di scambio dati B2B tradizionale che la nuova soluzione containerizzata. Questa strategia garantisce un supporto continuo per gli operatori del mercato delle opzioni, consentendo a OCC di eseguire test sia in modo indipendente che in parallelo prima di passare completamente ai container. Inoltre, la transizione affronterà anche la sfida di gestire oltre 100 connessioni tra i membri autorizzati e più di 500 GB di dati giornalieri. OCC prevede che i volumi delle transazioni cresceranno notevolmente dopo la migrazione dei clienti verso Sterling File Gateway o B2B Integrator.
Inoltre, lo spostamento ai container consentirà a OCC di esplorare le opportunità di AI e le misure di sicurezza aggiuntive. Il cauto interesse dell'azienda a utilizzare l'AI aiuterà ad automatizzare l'individuazione dei diagrammi di Helm per Kubernetes, migliorare i processi aziendali, rafforzare la sicurezza e aumentare la tracciabilità. Gli aggiornamenti più rapidi libereranno risorse per l'innovazione futura e per il miglioramento dei processi.
Effettuando la migrazione al software containerizzato, OCC prevede di ridurre notevolmente i tempi del ciclo di aggiornamento. Gli upgrade minori, che prima richiedevano 18 mesi, verranno ora eseguiti in un giorno e mezzo. Si prevede che questa rapida accelerazione comporterà notevoli risparmi sui costi e un'efficienza operativa ottimizzata. Moin Syed, Middleware Integration Manager di OCC, sottolinea questo impatto: "Con i container di IBM® Sterling, non siamo più legati al passato: stiamo costruendo il futuro dell'infrastruttura finanziaria." La transizione a un'architettura basata su container supporta la scalabilità automatica per più di 500 GB di transazioni giornaliere, migliorando l'esperienza dei soci compensatori. Inoltre, la transizione prepara OCC per l'hybrid cloud per migliorare la sua capacità di adattarsi alla volatilità del mercato.
Anche le operazioni quotidiane di OCC vedranno miglioramenti significativi, tra cui attività di sicurezza semplificate e funzionalità di monitoraggio aggiornate che acquisiscono metriche dettagliate e implementano avvisi più efficaci. Man mano che OCC continua il suo percorso di modernizzazione, rafforzerà la sua partnership con IBM, che a sua volta continuerà a supportare OCC con gli strumenti e le competenze necessari per rimanere all'avanguardia nell'innovazione della tecnologia finanziaria. "Lo spostamento ai container è stata la conclusione più naturale e logica, perché non potevamo proprio permetterci di essere statici: man mano che IBM innova, dobbiamo farlo anche noi», afferma Greg Hanson, Principal Infrastructure Architect di OCC.
Options Clearing Corporation (OCC) è la più grande organizzazione di compensazione di derivati azionari al mondo. Fondata nel 1973, OCC si dedica a promuovere la stabilità e l'integrità del mercato fornendo servizi di compensazione e regolamentazione per operazioni di opzioni, futures e prestito di titoli. In qualità di Systemically Important Financial Market Utility (SIFMU), OCC opera sotto la giurisdizione della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e del Consiglio dei governatori del Federal Reserve System. OCC conta più di 100 compensatori e fornisce servizi di compensazione e regolamentazione con controparte centrale a 20 borse e piattaforme di negoziazione. OCC fornisce anche risorse formative gratuite e coinvolgenti sui vantaggi e sui rischi delle opzioni attraverso il suo Options Industry Council (OIC).
