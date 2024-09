Esci dalla modalità reattiva di lotta agli incendi. Risolvi in modo proattivo i problemi e rispetta con sicurezza gli impegni SLA. IBM® Sterling Control Center Monitor tiene traccia degli eventi critici in tutta la tua infrastruttura B2B e di trasferimento gestito di file (MFT) per migliorare le operazioni, il servizio clienti e la governance B2B. Applica le regole per avvisare il destinatario di riferimento in caso di problema con un server, un processo o un trasferimento. I dashboard sono personalizzabili per le varie tipologie di utenti.