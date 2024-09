IBM® Sterling File Gateway consente alle aziende di consolidare tutti i trasferimenti di file basati su Internet su un unico gateway edge scalabile, sicuro e sempre attivo. L'offerta ha le funzionalità necessarie per monitorare, amministrare, instradare e trasformare in modo intelligente elevati volumi di file in entrata e in uscita. Le aziende che utilizzano File Gateway hanno la possibilità di ridurre i costi di gestione dei trasferimenti di file, accelerare il time to revenue e migliorare la soddisfazione dei partner commerciali.

IBM Sterling File Gateway supporta anche l'implementazione di cloud ibrido tramite contenitori certificati, perfetta integrazione con RESTful API e alta disponibilità tramite IBM Sterling Global Mailbox.