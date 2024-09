Niagara Bottling ha collaborato con IBM per progettare un'architettura a 16 nodi per la sua piattaforma IBM Sterling B2B Integrator, supportata da uno strato middleware robusto, resistente ai guasti e basato su IBM MQ, e da una rete a valore aggiunto (VAN) basata su IBM Sterling Supply Chain Business Network. La nuova soluzione utilizza IBM B2B Advanced Communications per isolare il protocollo AS2 dalla piattaforma di elaborazione dei messaggi principale, consentendo un tempo di attività apparente del 100% anche se l'ambiente IBM Sterling B2B Integrator non è disponibile.

"Sebbene il nostro ambiente IBM Sterling B2B Integrator a nodo singolo fosse facile da gestire, sapevamo di aver bisogno di un nuovo approccio per continuare a servire in modo efficace le nostre community di partner commerciali", ricorda Gonzalez. "Faccio parte del comitato consultivo dei clienti IBM per IBM Sterling B2B Integrator e sostengo fortemente la possibilità di creare configurazioni ad alta disponibilità separando il supporto di comunicazione e protocollo dalla piattaforma. IBM ci ha offerto esattamente ciò di cui avevamo bisogno con il rilascio di IBM B2B Advanced Communications, e la nostra stretta collaborazione con il team di progettazione del prodotto ci ha convinto che avremmo potuto utilizzare la soluzione per raggiungere i nostri obiettivi di disponibilità."

Oggi, Niagara Bottling supporta le transazioni AS2 utilizzando IBM B2B Advanced Communications. In caso di tempi di inattività non pianificati di IBM Sterling B2B Integrator, IBM B2B Advanced Communications riconosce i documenti EDI in entrata con la notifica di disposizione dei messaggi (MDN) appropriata, quindi mette in coda le transazioni in IBM MQ. Quando IBM Sterling B2B Integrator torna online, la piattaforma elabora senza soluzione di continuità le transazioni in coda.

"Ogni transazione EDI non riuscita aumenta i nostri costi operativi a causa del lavoro manuale necessario per la riattivazione e nella rielaborazione del file", afferma Chen. "In passato, se un cliente inviava un messaggio AS2 e la nostra piattaforma B2B era offline, non eravamo in grado di inviare una MDN per confermare di averlo ricevuto, e il nostro partner la registrava come transazione non riuscita.

"Ora è tutto cambiato. La nostra configurazione ad alta disponibilità ci consente di inviare immediatamente le MDN ai nostri clienti. Se la nostra piattaforma B2B è offline, possiamo mettere in coda le transazioni in IBM MQ ed elaborarle rapidamente una volta ripristinata la connettività, aiutandoci a rispettare i nostri SLA, qualunque cosa accada."

Gonzalez aggiunge: "Fin dall’inizio, abbiamo progettato la nostra architettura a 16 nodi per rendere la nostra attività a prova di futuro. Oltre a fornire la disponibilità di cui abbiamo bisogno per soddisfare i nostri requisiti EDI nel breve termine, l’architettura ci consente di integrare funzionalità aggiuntive a IBM Sterling B2B Integrator in modo modulare, permettendoci di adattarci rapidamente a nuovi standard e protocolli”.

Per offrire le prestazioni elevate necessarie per guidare l'ambiente EDI, Niagara Bottling utilizza i server IBM Power Systems E850C con IBM AIX. La piattaforma è collegata a una rete SAN (Storage Area Network) basata su IBM Storwize V7000 e gestita con il software IBM Easy Tier.

"Secondo me, una soluzione realmente ad alta disponibilità deve combinare architettura, processi, software e hardware", afferma Gonzalez. Utilizziamo i server IBM Power Systems e IBM Storwize V7000 da anni, e le piattaforme non ci hanno mai deluso. Di recente abbiamo utilizzato partizioni logiche [LPAR] in IBM AIX per migrare tutti i nostri nodi EDI da POWER7 a sistemi basati su processori POWER8 senza mai interrompere i nostri servizi. Non solo: la compressione dinamica e la storage virtualization su IBM Storwize V7000 ci consentono addirittura di effettuare un sostanziale overprovisioning del nostro storage, evitando la necessità di investire in dischi aggiuntivi."